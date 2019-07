Espetáculo mergulha no universo poético do cantor Zeca Baleiro

A atriz Clarice Niskie mergulha no universo poético do cantor e compositor Zeca Baleiro no espetáculo Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong, que pode ser visto nesta terça-feira (23) e quarta-feira (24), às 20h, no Teatro Eva Hertz.

Com texto e direção da própria Clarice, o monólogo traz uma fã ouvindo sua trilha favorita enquanto reflete diferentes questões sobre o Brasil atual. A peça dialoga com 66 letras do artista, de diferentes momentos. Algumas aparecem na íntegra e outras de forma fragmentadas.

“Através do trabalho dele me ancoro emocionalmente para me sentir em casa novamente, dentro do meu próprio país”, explica Clarice. A direção musical fica por conta do próprio Zeca Baleiro e supervisão de direção de Amir Haddad.

Clarice conta que escolheu Zeca porque sua obra reúne muito humor e poesia ao falar sobre o país. “Ele não foge da dor que também é esse próprio amor pelo Brasil. Zeca traz musicalidade, sexualidade, pegada, tem uma coisa urbana, uma coisa rural, simples, tem uma coisa sincera, tem uma coisa forte, tem uma coisa inconsciente”, afirmou.

No último final de semana, a atriz apresentou na cidade o espetáculo A Alma Imoral, que teve estreia nos palcos em 2006 e já ultrapassou a marca de 450 mil espectadores. O texto é uma adaptação feita por Clarice do livro homônimo do Rabino Nilton Bonder.

Serviço

O quê: Espetáculo Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong

Onde: Teatro Eva Hertz (Salvador Shopping)

Quando: Terça, dia 23 de julho e quarta, dia 24 de julho, às 20h

Ingresso: R$ 50 | R$ 25