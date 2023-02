Espetáculo mostra humor e caos nos bastidores do teatro

O que acontece nos bastidores de um espetáculo teatral minutos antes de sua estreia? Um pouco do caos e do nervosismo é revelado ao público na comédia O Terceiro Sinal, que fica em cartaz no Teatro Martim Gonçalves quinta (9), sexta (10) e domingo (12). Com direção de Paulinho Machado, do sucesso Deboche (2022) e orientação do professor e diretor teatral João Sanches, a peça conta com texto de Claudia Barral e no elenco nomes premiados do teatro baiano como Evana Jeyssan, Evelin Buchegger, Luiz Pepeu, Rodrigo Villa e Victor Sampaio.



Na peça, um jovem diretor, encantado com a magia do teatro, escala duas atrizes e dois atores experientes e mais velhos para compor o elenco de uma montagem. Através do humo, são revelados problemas e particularidades de cada atriz/ator e dos bastidores do fazer teatral, com seus problemas de falta de verba, incentivo e valorização do artista.

“Esse é meu espetáculo de formação e já faz um tempo que venho sentindo a necessidade de falar sobre nós, nós que fazemos teatro, e expor os percalços pessoais, dos atores, das diferenças, dos dilemas de cada um, mas também estruturais, como a falta de verba e incentivo para trabalharmos de maneira digna. O texto de Claudia, mulher nordestina, baiana, traz isso com propriedade, mas também com leveza. É uma grande homenagem ao teatro baiano e ao teatro feito no mundo inteiro também”, explica o diretor.

Paulinho também revela que através dessa metalinguagem é possível explorar uma estrutura dramatúrgica de comédia misturada com melodrama, semelhante ao Cinema Noir e a produção artística do final do século XIX e da década de 50, utilizados como algumas das principais referências ligadas à forma de atuação, figurino, tempo, energia, e também sonoridades, incorporando a atmosfera da música que era produzida e consumida naquela época, em especial o Jazz, interpretado por artistas como Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Chet Baker, entre outros.

Ao longo do espetáculo, o público participa de uma experiência imersiva, que transcende os limites do palco e incorpora todas as partes do teatro, como as arquibancadas, o proscênio, as portas laterais, e a cabine de luz. A ideia é que o público tenha a perspectiva de quem está dentro de um teatro antes mesmo do espetáculo acontecer e acompanhe duas realidades simultâneas, os bastidores de uma peça dentro de outra peça.

SERVIÇO

Espetáculo: O Terceiro Sinal

Quando: 09, 10, e 12/02

Local: Teatro Martim Gonçalves (Canela)

Horário: Quinta e Sexta às 20h, Domingo, às 19h.

Ingressos: R$ 20 | R $10, à venda no Sympla