Espetáculo Nesta Data Querida encerra temporada amanhã (1) no Teatro Sesi 

Nas redes sociais tudo parece perfeito. As pessoas estão sempre em locais paradisíacos, em festas divertidas repletas de amigos, em bons restaurantes ou em viagens incríveis, expressando retratos da felicidade e tentando suprir a necessidade de aceitação através de curtidas.

Mas, por trás dessa exibição constante e, nem sempre real da imagem, existem relações complicadas com a família, inseguranças e solidão. A notificação de doenças relacionadas à saúde mental decorrente das redes sociais está cada vez mais comum, e sentimentos como estes têm levado pessoas a desenvolverem ansiedade e depressão.

Este é o panorama social que o espetáculo Nesta Data Querida evidencia. Um solo de comédia dramática escrita, dirigida, interpretada e produzida pela atriz Thais Laila, que encerra temporada nesta quinta (1), às 19h30, no Teatro Sesi do Rio Vermelho.

A peça conta a história de uma mulher que, na solidão do populoso mundo das redes sociais, prepara a comemoração de seu aniversário. Pessoas ausentes, lembranças fartas e presentes misteriosos colocam a aniversariante diante de um poderoso encontro consigo, fazendo com que a passagem para o novo ciclo possa de fato ser um recomeço.

Serviço - Nesta Data Querida, com Thais Laila | até amanhã (1), 20h, no Teatro Sesi do Rio Vermelho

| Ingressos: R$ 30 / R$ 15; assinantes do Clube CORREIO têm 50% de desconto