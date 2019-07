Espetáculo O Frenético Dancin´Days estreia nesta sexta (5) no TCA

Dos tempos de ouro da discoteca carioca na década de 70 para os palcos do teatro, o espetáculo O Frenético Dancin´Days chega nesta sexta (5) no Teatro Castro Alves (TCA). A montagem tem direção da coreógrafa e bailarina Deborah Colker e texto de Nelson Motta, figura fundamental que participou da criação da casa de show na vida real.

“Esse musical é uma festa, as pessoas ficam enlouquecidas na plateia, parece que estamos mesmo voltando aos tempos da boate. É uma alegria imensa”, festeja Nelson, que também já esteve à frente de montagens como Elis, a Musical e Tim Maia - Vale Tudo.

Para Deborah Colker, que pela primeira vez dirige uma peça, o espetáculo reforça a influência que a boate exerceu sobre o Rio de Janeiro e a ideia libertária que o local carregava no seu conceito. Pelo espaço, passaram nomes marcantes da MPB no país, como Gilberto Gil, Raul Seixas e Rita Lee. “Não há nada como o livre arbítrio, estar em um lugar onde você vai ser quem você é”, diz Deborah.

O visual da Frenetic Dancing´Days Discotheque também é representado no cenário e figurinos do espetáculo, que são de Fernando Cozendey. O estilista se inspirou nas roupas características da época e no comportamento de quem frequentava a discoteca: “O desafio foi trazer o ‘shape’ 70 atualizado, criar algo que ainda provocasse espanto, alegria e libertação para um público em 2019.

O Frenético Dancin´Days

O quê: espetáculo O Frenético Dancin´Days

Quando: Sexta (5) e sábado (6), às 21h

Onde: Teatro Castro Alves (Campo Grande)

Ingresso: de R$25 a R$160

Venda: Bilheteria do teatro e SAC´s Barra e Bela Vista