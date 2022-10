Espetáculo O Princípio de Arquimedes reflete sobre o impacto das fake news na sociedade

O que acontece com uma sociedade quando os julgamentos são baseados em verdades sem comprovação? Essa é a reflexão proposta pelo espetáculo O Princípio de Arquimedes, peça escrita pelo dramaturgo catalão Josep María Miró, que ganha sua primeira versão baiana como parte da programação do projeto Primavera no Cervantes e das celebrações dos 20 anos da companhia de teatro ATeliê VoadOR. Com estreia marcada para esta quinta (6), na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, o espetáculo fica em cartaz até dia 30/10, de quinta a domingo, sempre às 20h (somente na estreia a sessão acontece às 19h). Os ingressos custam R$ 40 |R$ 20.

O obra é considerada uma das peças teatrais mais importantes, não só da trajetória do autor, mas de todo o cenário espanhol contemporâneo. Em suas obras, Miró aborda as contradições éticas e morais do mundo e a relatividade dos diversos pontos de vista em julgar fatos polêmicos. A peça foi vencedora do XXXVI Prêmio Born de Teatro (Espanha) e montada em diversos países, como Argentina, Brasil, México, Reino Unido, França, Itália, Estados Unidos, Chipre, Grécia, Alemanha, Rússia, Croácia, Uruguai e Porto Rico.

Encenado pelo diretor artístico do grupo, Djalma Thürler, a história se desenvolve a partir de uma acusação de assédio em um clube de natação infantil, fato que ganha diferentes proporções e desdobramentos morais e sociais envolvendo os professores Heitor, interpretado Duda Woyda, e Rubens, personagem de Rodrigo Lelis, que faz seu primeiro espetáculo após viver Caetano Veloso no longa Meu Nome É Gal. O elenco ainda conta com Mariana Moreno e Jarbas Oliver.

“Apesar da peça girar em torno de um assunto polêmico, não há nenhuma comprovação de que o assédio aconteceu, tudo é sobre uma suposição e a maneira como essa acusação destrói a vida de uma pessoa. Muito mais que o assédio, esse espetáculo faz paralelo com o fenômeno das fake news que vivemos nos últimos anos, dos fatos sem provas que destroem reputações e influenciam decisões de extrema importância no Brasil e no mundo”, explica o diretor.

Thürler também revela que o espetáculo discute como as pós-verdades são ferramentas que revelam o tipo de sociedade que estamos construindo. “Estamos tratando de uma sociedade na qual uma mera possibilidade acaba e limita a carreira de um profissional. De uma sociedade que condena o toque, o afeto. O que queremos fazer da gente, dos nossos jovens e crianças através dessa lógica?”, questiona.

Após a estreia do espetáculo, no dia 06/10, às 21h na Sala do Coro do TCA, acontece um bate papo com participação do autor Josep María Miró e do diretor Djalma Thürler. Miró também participa de mais duas ações no Instituto Cervantes. Na sexta (7), às 17h, apresenta a conferência Escrever Teatro – Uma Questão Política, e no sábado (8) também a partir das 17h, lança seu livro de peças que contém os textos O Corpo Mais Bonito Jamais Visto Neste Lugar (Prêmio Born 2020), Nerium Park (montada no Brasil sob direção de Rodrigo Portela), O Princípio de Arquimedes (com montagens no Brasil e adaptação para o cinema) e Tempo Selvagem.

Confira a programação completa da Primavera no Cervantes:

05/10 (quarta) | CONFERÊNCIA : Com Itziar Ziga | Por el lado más vibrante, sexy y queer de la vida, às 20h, no Instituto Cervantes

06/10 (quinta) | Estreia o Espetáculo O Princípio de Arquimedes, às 19h, na Sala do Coro do TCA, seguida de bate papo com Josep María Miró e Djalma Thürler, às 21h

07/10 (sexta) | CONFERÊNCIA : Com Josep María Miró | Escrever teatro – uma questão política, às 17h, no Instituto Cervantes

08/10 (sábado) | A tradução do teatro de Josep Maria Miró | Com Daniel Dias da Silva - Lançamento do livro de peças de Josep Maria Miró com noite de autógrafos, às 17h, no Instituto Cervantes