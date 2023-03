Espetáculo Paixão de Cristo da Bahia acontecerá em Lauro de Freitas; saiba mais

A 23ª edição do espetáculo "'Paixão de Cristo da Bahia" será realizada, na sexta-feira (1º) e sábado (2), às 19h, na Praça da Matriz, em Lauro de Freitas. A entrada será através de um quilo de alimento não perecível, que será doado às Obras Assistenciais da Paróquia Santo Amaro de Ipitanga.



Com a participação de 300 pessoas, a Paixão de Cristo da Bahia foi idealizada por Duzinho Nery, diretor de teatro e produtor cultural, que liderou o projeto até o seu falecimento, em dezembro de 2021. Em 2022, seu irmão Alan assumiu a direção do espetáculo, dando continuidade ao belíssimo trabalho realizado por Duzinho.

O evento foi inspirado no espetáculo realizado na década de 80, numa pequena encenação apresentada no adro da secular Igreja Matriz Santo Amaro de Ipitanga, feita por jovens paroquianos e liderada pelo teólogo Airton Marques. No entanto, o evento aconteceu por alguns poucos anos, já que a paróquia deixou de produzir periodicamente nas suas dependências, dramatizando apenas a Via Sacra pelas ruas principais da cidade durante a Via Crucis na Sexta-Feira da Paixão.



Vale lembrar que a encenação teatral que se consolidou na cidade, começou mesmo logo após uma apresentação do “Oratório da Paixão”, em 7 abril de 1998, uma terça-feira da Semana Santa, no interior da Igreja Matriz, espetáculo de autoria da baiana Odete Villas-Bôas, que vinha sendo apresentado desde 1981 pelo Coral Regina Sacratissimi Rosarii e pelo Grupo de Teatro Sacro da Bahia.



Após esta apresentação, um grupo de jovens católicos liderado por Duzinho Nery, na época com 20 anos de idade, teve o ímpeto de produzir e dirigir a “Paixão de Cristo”, com o apoio Pastoral da Juventude da Paróquia Santo Amaro de Ipitanga, através do pároco Padre João Abel e de Irmã Elisabeth Oliveira, que deram suporte suficiente para o pontapé inicial do projeto.



A peça fez sua estreia no dia 28 de março de 1999, na Praça da Matriz, no Domingo de Ramos, que se tornou o palco natural do espetáculo “Paixão de Cristo”, se constituindo no maior espetáculo de teatro ao ar livre da Bahia, tanto pelo número de integrantes do elenco, mais de 300 pessoas, quanto pelo grande público que assistia à apresentação na Arena da Paixão - aproximadamente 5 mil pessoas por dia - ocupando todos os espaços nas arquibancadas montadas no entorno da praça.



A Paixão de Cristo da Bahia é uma realização da Cia. Távola de Teatro, com apoio da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, Nova Academia da Praça, Matriz Auto Escola, Clube Ipitanga e Boi Dourado.