Espetáculo Pele Negra, Máscaras Brancas faz temporada virtual

Assistido por mais de 25 mil pessoas entre 2019 e 2020, o espetáculo Pele Negra, Máscaras Brancas faz sua primeira temporada virtual a partir desta quinta (26), às 19h. O evento, que segue até domingo (29), terá exibição do registro audiovisual da peça e um bate-papo com especialistas como Cassia Maciel, Denise Carrascosa e Ana Flávia Magalhães para debater os impactos do racismo.

Os ingressos já estão disponíveis para assistir à montagem, que tem texto de Aldri Anunciação e direção de Onisajé (Fernanda Júlia) e podem ser adquiridos na plataforma Sympla, no valor de R$10. Com co-direção de Licko Turle, a montagem da Companhia de Teatro da UFBA é inspirada na obra de Frantz Fanon, influente psiquiatra e pensador negro do século XX.

Pele Negra, Máscaras Brancas é baseada na tese homônima de Frantz Fanon e tem referências de “Os Condenados da Terra”, outra obra do autor. O primeiro livro apresenta a ferida da subjetividade negra; o segundo traz uma proposta de ação sobre essa subjetividade "estragada" do negro pela colonialidade.

Além de falar sobre como o processo de colonização construiu sofrimentos psicológicos em corpos negros, o espetáculo traz o próprio Frantz Fanon como personagem no ano de 2019 defendendo novamente sua tese de doutorado, rejeitada pela banca examinadora no ano de 1950.

Serviço

O quê: Pele Negra, Máscaras Brancas - com direção de Onisajé

Quando: De quinta-feira (26) a domingo (29), às 19h

Quanto: R$ 10 (valor único)

Vendas no site do Sympla