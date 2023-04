Espetáculo Pinóquio é apresentado em Salvador; compre com desconto

Uma ótima opção para ir ao teatro com toda a família: o espetáculo infantil Pinóquio será apresentado em Salvador no próximo final de semana (15 e 16 de abril), em cartaz na programação do Teatro Jorge Amado. Assinantes CORREIO têm direito a compra de ingresso com 40%.

A montagem traz o clássico da literatura infantil, que fala sobre o famoso boneco de madeira criado por um velho marceneiro, que acaba se metendo em várias confusões por não ouvir os conselhos de seu criador Gepeto e seu amigo, o Grilo Falante.

A montagem recorre a efeitos de computação gráfica com projeções mapeadas, além de hologramas e telões tridimensionais com muitos efeitos especiais. O espetáculo é produzido pela Pinheiro Produções Artísticas, com direção de Luiz Roberto Pinheiro.

São 12 atores no palco. O espetáculo desfila - em 60 minutos de duração - 09 cenários tridimensionais, uma pracinha com uma fonte luminosa, um picadeiro de um circo, somados a luxuosos figurinos. No sábado, a apresentação única é Às 16h. O domingo tem sessão Às 11h e 16h. Confira a tabela de valores abaixo. Vendas no Sympla.

Plateia Premium Inteira R$110,00/Meia R$55,00

Plateia Ouro: Inteira R$100,00/Meia R$50,00

Plateia Superior: Inteira R$90,00/Meia R$45,00