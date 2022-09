Espetáculo sobre Divaldo Franco terá apresentação única em Salvador

Devido ao sucesso da temporada anterior, retorna a Salvador o espetáculo “Divaldo Franco e Joanna de Ângelis – Uma missão de amor”, uma biografia espiritual do médium Divaldo Franco, um dos mais importantes divulgadores da Doutrina Espírita, e sua mentora espiritual, Joanna de Ângelis, em uma versão teatral revisada pelo próprio Divaldo e texto de Cyrano Rosalém.



Em única apresentação, dia 25 de setembro, às 19h, no Teatro Jorge Amado, os ingressos a partir de R$ 45,00 já estão à venda com lote promocional de ingresso solidário.



Em cena, Érica Collares e Rogério Fabiano interpretam os personagens-título, e, com muita responsabilidade, aceitam o desafio de transmitir a mensagem de amor ao público.



Espetáculo DIVALDO E JOANNA, UMA MISSÃO DE AMOR

Texto e Direção: Cyrano Rosalem

Elenco: Rogério Fabiano e Érica Collares

Gênero: Drama

Classificação: Livre

Duração: 70 min



SERVIÇO

Data: 25 de Setembro

Local: Teatro Jorge Amado

Horário: 19h

Duração: 85 minutos

Classificação Indicativa: 16 Anos

Vendas: sympla.com.br e bilheteria do teatro.



Leia mais notícias no Alô Alô Bahia