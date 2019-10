Espetáculo sobre Paulo Freire chega em Salvador

O espetáculo, Paulo Freire, o Andarilho da Utopia, chega a Salvador para apresentações nesta sexta (4), sábado (5) e domingo (6), no Teatro Sesc Casa do Comércio.

A montagem conta a história do educador e filosofo pernambucano, Paulo Freire (1921 – 1997), que é considerado um dos pensadores mais importantes da história da pedagogia mundial e mestre para educação brasileira.

A ideia para peça partiu do ator Richard Riguetti, do encenador Luiz Antônio Rocha e do dramaturgo Junio Santos, que decidiram levar para os palcos a vida de Paulo, que já chegou a passar fome na crise 1929 e que mais tarde passou a ser um dos principais nomes da educação mundial.

Na peça, o ator Richard Riguetti, misturando elementos da linguagem teatral, do palhaço e do teatro de rua, refaz a trajetória do filósofo, trazendo momentos importantes, como a entrevista de 1997, propondo uma reflexão e mostrando a sociedade e o planeta em constante mudança através da ótica Freiriana. Ao final de cada apresentação, acontece um círculo de conversa com o ator e o diretor Luiz Antônio Rocha para uma troca de ideias sobre Paulo Freire.

Os ingressos podem ser encontrados na bilheteria do teatro e no site do Ingresso Rápido.

Serviço

Peça: Paulo Freire, o Andarilho da Utopia

Quando: Sexta, dia 4, às 21h

Sábado, dia 5 e domingo, dia 6, às 20h

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio (Av. Tancredo Neves)

Ingresso: R$ 60 | R$ 30