Espetáculo sobre suicídio ganha versão online

O ator Danilo Cairo adaptou seu espetáculo solo O Último Capítulo, para uma versão que funde audiovisual com elementos do teatro. O trabalho será transmitido ao vivo pelo YouTube, em formato itinerante e interativo, com estreia nesta quarta-feira (9) e temporada nas próximas três segundas do mês de setembro, sempre às 20h.

Na obra inspirada em um conto de Machado de Assis, o jovem advogado Matias Deodato, que se diz um grande azarado, decide colocar um ponto final na sua história, transmitindo tudo através de uma live. A Casa Preta, espaço cultural no Dois de Julho, será palco para encenação e o compartilhamento das memórias de Matias, que reflete sobre o sentido da existência, a metáfora da morte, as contradições do amor, as heranças da família e quais são os motivos que nós temos pra se manter vivos.

“Em seu último capítulo, Matias Deodato transforma sua vida em uma espetacularização da realidade. O seu caso não é o único, nas últimas duas décadas temos visto o aumento de transmissão de suicídio em plataformas digitais”, ressalta Cairo. Para ele, o espetáculo ganhou ainda mais vida no novo formato. “É um desafio bonito, que nos exige um novo olhar para o teatro nessa linguagem do audiovisual”, pontua Cairo.

Pensando na temática do suicídio e outros assuntos relacionados a campanha nacional do Setembro Amarelo, a produção realiza a segunda edição do projeto Tem Psicoterapeuta na Plateia, agora em formato digital. Depois da apresentação, ocorrerá um bate-papo virtual com psicoterapeutas convidados.

PROGRAMAÇÃO

09/09: ESTREIA

Tema: Suicídio e a Espetacularização na Era Digital

Convidado 01: Marcelo Veras – Psicanalista da Escola Brasileira de Psicanálise da UFBA, autor dos livros A loucura entre nós e Selfie, logo existo

14/09: SEGUNDO DIA

Tema: Suicídio e as Relações Pessoais em Tempos de Pandemia

Convidada 01: Soraya Carvalho – Psicologa graduada na UFBA, Psicanalista, idealizadora e coordenadora do NEPS - Nucleo de Estudo e Prevenção do Suicidio, Diretora da ABEPS - Associação Brasileira de Estudo e Prevenção do Suicidio, membro da ASULAC - Associação de Suicidologia da America-latina e Caribe, Diretora do Campo Psicanalítico de Salvador, membro da EPFCL - Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, autora do livro: A morte pode esperar?

Convidada 02: Luana Lima - Professora, Psicóloga e Bacharel Interdisciplinar em Humanidades (UFBA), Doutoranda e Mestra em Bioética (UnB). Membro fundadora da Associação Brasileira de Estudo e Prevenção do Suicídio (ABEPS). Autora do livro: "Deverei velar pelo outro? Suicídio, estigma e economia dos cuidados".

21/09: TERCEIRO DIA

Tema: Suicídio e as Questões de Raça, Gênero e Sexualidade

Convidada 01: Avimar Junior - Psicólogo (PUC-GO), psicanalista, mestre em educação (UFG), doutor em psicologia (UFBA) e estagio pós-doutoral em psicologia (UFBA).

Convidado 02: Paulo Navasconi - Psicólogo, membro do coletivo Yalodê-Badá. Mestre e Doutorando em Subjetividade e práticas sociais na contemporaneidade pela Universidade Estadual de Maringá. Professor e autor o Livro: Vida, Adoecimento e Suicídio: Racismo na produção do conhecimento sobre jovens negros LGBTTIs publicado no ano de 2019.

28/09: QUARTO DIA

Tema: Suicídio na Adolescência: um olhar sobre o comportamento juvenil

Convidada: Ludimila Nunes – Psicóloga , professora de psicologia clínica da UNEB, doutoranda em Artes Cênicas – UFBA, Mestre em psicologia pela Universidade de Lyon – França, gestalt-terapeuta e terapeuta integrativa. Atua há mais de 10 anos na área clínica com adolescentes e adultos.