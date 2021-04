Espetáculo Soul Transformista celebra 10 anos com edição especial online

O espetáculo Soul Transformista completa dez anos desde que estreou nos palcos e se reinventa, em meio à pandemia que impactou o mundo e a agenda cultural país afora, para levar a sua arte à plataforma digital. Com nova formação, o elenco apresenta ao público uma edição especial neste sábado (10), às 20h, no canal do Dois Terços no YouTube. O projeto ainda conta com lives nesta quarta (7) e sexta (9) com diálogos entre artistas e profissionais responsáveis pela produção da montagem.

O espetáculo, dirigido por João Figuer, retrata o universo dos atores transformistas de Salvador de uma forma divertida, levando à plateia histórias dos bastidores do universo transformista, intercalado sempre com as performances desses mesmos artistas. O roteiro, sujeito a improvisações que preenchem o espetáculo de cenas cômicas e inusitadas, revela também relatos de artistas que encontram dificuldades em manter a arte em Salvador.



Produzido pelo Dois Terços, o espetáculo tem apoio cultural do Instituto Dois Terços, Drogaria São Paulo e conta com novo roteiro e figurino. Soul Transformista conta nesta edição com um elenco formado por Eyshilla Butterfly, Saratyelly Koslowysky, Scarleth Sangalo, Scher Marie, Sfat Auermann, Fabiane Galvão, Valerie O'hara e Mitta Lux.

A produção ainda conta com fotografia de Genilson Coutinho, filmagem e edição da Candiêro Comunicação, produção de Fábio Rocha e Hebert Gomes, consultoria de Beth Dantas e assessoria de imprensa da Biz Comunicação Integrada. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.