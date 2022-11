Espetáculo Tarot acontece na área externa do Teatro Castro Alves

Estreia nesta segunda (14), no Teatro Castro Alves, o espetáculo cênico instalativo Tarot que monta 22 cenários nas áreas externas e dependências do teatro para concretizar sua proposta de fruição imersiva. Com direção artística do cenógrafo e diretor de arte Luis Parras e direção de cena de Fernanda Paquelet, a montagem segue temporada até o dia 25, com sessões de segunda a sexta, das 20h às 22h. Na sexta (18), das 14h às 17h, haverá uma sessão voltada para inclusão de pessoas com deficiência visual, com o apoio do Instituto de Cegos.

A história começa quando cada um sorteia uma carta do baralho que define seu destino dentro da montagem. Como o nome já sinaliza, a peça inspira-se nos arquétipos e arcanos do tarot, mais especificamente do Tarot de Marselha, e a carta sorteada define o jogo que cada pessoa irá percorrer, cada um composto por sete ambientes. A visita é guiada por mediadores e acontece coletivamente, uma vez que a plateia se divide em quatro grupos para fazer a sua imersão.

Ao final do trajeto, cada pessoa terá percorrido a sua jornada arquetípica, mas não terá conhecido todos os seus ambientes do espetáculo, uma vez que a ideia é seguir a lógica do tarot, onde a escolha das cartas compõe o jogo que irá se revelar. A narrativa construída vai depender do repertório de cada indivíduo e da sua reação a determinadas situações dos arquétipos (ambientes) visitados, que trazem reflexões sobre cotidiano, política, filosofia, psicologia, além de uma gama infinita de dispositivos que os oráculos podem acionar em cada pessoa.

“O tarot é um jogo do inconsciente. Assim como os sonhos, o tarot possui a capacidade de despertar em nossa consciência aspectos ocultos do inconsciente, então esperamos que ao imergir nesses cenários, inspirados no baralho, o espectador tenha a mesma experiência de um jogo numa cartomante ou diante de um psicólogo, mas ao invés de fazerem isso de uma forma passiva, terão uma vivência completamente sensorial, a partir de cores, temperaturas, sons, imagens, através do tato e do paladar. A proposta é que cada participante vivencie sensorialmente cada arquétipo”, explica o diretor Luis Parras.

SERVIÇO - Tarot | de segunda (14) a 25 de novembro, das 20h às 22h, nas dependências externas do Teatro Castro Alves | Ingressos: R$ 20/ R$ 10, à venda no Sympla