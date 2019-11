Espetáculo Última Chamada marca fim de companhia baiana

As tensões e expectativas em torno de um voo – desde a fila de embarque– são o pano de fundo do espetáculo Última Chamada, do grupo baiano A Outra Companhia de Teatro. A montagem, que faz uma reflexão sobre a memória e a finitude das coisas, tem a ver com o próprio fim da companhia, que nos últimos 15 anos foi presença constante na cena cultural da cidade.

“Falamos sobre vários tipos de fim. Da cultura, das liberdades, das humanidades, desta coisa de olho no olho, por conta do domínio do virtual”, enumera o ator Roquildes Júnior, 32 anos, um dos seis integrantes d’A Outra. Nesta montagem, ele também assina a direção musical que se afasta da canção e aposta nos ruídos.

A dramaturgia é assinada por Luiz Antônio Sena Jr., que também atua e faz a iluminação, e a direção é de Thiago Romero. Além de Roquildes e Luiz Antônio, A Outra é formada por Anderson Danttas, Eddy Veríssimo, Israel Barreto e Luiz Buranga.

A metáfora do voo e da possibilidade de um desastre iminente é bem simbólica para falar das incertezas que tomam conta da classe artística em geral, e do teatro, em particular. “O que era tão sólido, de repente parece frágil”, reflete Roquildes, lembrando que a companhia montou espetáculos ininterruptos como Remendo Remendo (2011), Ruína de Anjos (2015) e Sobejo (2016).

Ele cita a diminuição dos contratos e dos convites para participar de festivais e as mudanças no comando da cultura nacional como grandes entraves. E ainda, a descontinuidade nos pagamentos dos contratos. A companhia ganhou em 2016 o Edital de Apoio a Grupos e Coletivos Culturais do Funceb, mas só agora está terminando de receber as parcelas.

“Foi uma decisão muito difícil, mas não temos como continuar como empresa”, resume Roquildes, que entrou no grupo aos 17 anos. Os integrantes do grupo seguem tocando suas carreiras individuais. “E tem o nosso repertório, que podemos remontar”, encerra.





FICHA

Espetáculo: Última Chamada

Onde: Teatro Goethe-Institut (Corredor da Vitória).

Temporada: Quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h, até 8/12.

Ingresso: R$ 30 | R$ 15.