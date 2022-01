Espetáculo virtual Do Outro Lado do Mar terá versão presencial no Vila Velha

A primeira versão brasileira da obra de Jorgelina Cerritos, uma das mais importantes dramaturgas de El Salvador, Do Outro Lado do Mar retorna em versão presencial no palco do Teatro Vila Velha deste sábado (29). A temporada seque até 13 de fevereiro, aos sábados e domingos, às 16h. Com encenação de Marcio Meirelles, o elenco é formado por Andréa Elia e Edu Coutinho, que também assina a tradução do texto para o português, com a colaboração de Meirelles.

O espetáculo foi considerado um dos mais relevantes de 2021 e destacado nas categorias espetáculo, direção, ator e atriz pelo crítico teatral José Cetra do Palco Paulistano. O projeto é realizado pela Companhia Teatro dos Novos em parceria com o Toró Teatro. Os ingressos custam R$ 30 | R$ 15 e estão à venda no site Sympla.

O texto, que rendeu à autora Jorgelina Cerritos o prêmio Casa de las Américas, em 2010, já foi montado em países como Cuba, Costa Rica, Guatemala, Panamá, República Dominicana e Estados Unidos, e ganha agora a sua primeira montagem presencial no Brasil. Do Outro Lado do Mar é também o primeiro espetáculo virtual da Companhia Teatro dos Novos a ganhar versão ao vivo no palco com presença do público. Pensado totalmente para o digital durante o auge da pandemia da covid-19 no Brasil, a peça era executada totalmente a distância, cada ator na sua casa, unidos na mesma tela e cenário através do recurso chroma-key. Agora, o público poderá contemplar os atores cara a cara e expandir suas experiências sensoriais com o espetáculo.

“O espetáculo foi concebido para o espaço virtual, então a encenação aproveitou ao máximo os recursos tecnológicos que cabiam naquele ambiente. A atuação também muda, porque antes cada um de nós atuava para duas câmeras que estavam muito próximas, e agora voltamos a falar com aquele espectador que está na última fileira da plateia. Agora tenho Andréa Elia na minha frente, olhando nos meus olhos”, revela Coutinho.

A peça acontece em uma praia deserta, onde foi instalado um balcão de atendimento da prefeitura para serviços burocráticos. Ali, uma funcionária pública dedicada e prestes a se aposentar espera sozinha alguém que apareça precisando do seu trabalho. De um barco chega um homem jovem, sem nome ou sobrenome, que não sabe onde nasceu, em busca da emissão de um documento que comprove a sua existência. Assim surge uma história carregada de poesia que, com aparente simplicidade, provoca uma profunda reflexão sobre o trabalho, a solidão, a burocracia e a identidade.

“A minha identidade é o teatro! Me vejo assim na vida: atriz, professora de teatro. Sempre estou no teatro. Em 2021, mesmo no confinamento social, fui para cena tanto no virtual como no presencial ao final do ano. Estrear em janeiro na versão presencial desse lindo espetáculo é mais um sinal de que a vida não para e o teatro sempre me chama”, completa Andréa Elia,

Serviço - Do Outro Lado do Mar | De sábado (29) a a 13/02 (sábados e domingos), às 16h, no Teatro

Vila Velha | Ingressos: R$ 30 | R$ 15 | Venda em em: sympla.com.br/vilavelha