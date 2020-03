Espetáculos musicais estão em cartaz em Salvador

Você curte teatro musical? Salvador tem dois espetáculos do gênero em cartaz na cidade. Confiras as informações para curtir com amigos e famílias:

Simplesmente Elas - Para celebrar o mês da mulher, o espetáculo Simplesmente Elas volta nesta sexta-feira (13) ao palco do Teatro Módulo, na Pituba, às sextas e sábados, 20h, até 4 de abril.

A peça, que estreou em março de 2019, conta a história de três mulheres, vividas pelas atrizes Cristiane Mendonça, Evelin Buchegger e Luisa Proserpio, que ensaiam um musical no camarim de um teatro.

Enquanto esperam, as atrizes estabelecem uma conversa íntima, em uma abordagem poética e bem-humorada do universo feminino. A direção é de Ricardo Praddo. Ingresso: R$ 50 | R$ 25.

Nove Tentativas de Amor Eterno - O espetáculo musical Nove Tentativas de Amor Eterno está em cartaz no bar Berro D’Água, todas as sextas de março, às 20h30.

O show é uma homenagem ao poeta Vinicius de Moraes, cuja história é contada pelo personagem Ariano Amado, interpretado pelo ator Ricardo Castro.

Ariano narra, por meio de seus amores, a história do poeta e de seus nove casamentos. Ricardo é acompanhado pelo violão de Meg de Souza. O couvert custa R$ 20.