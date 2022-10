Espetáculos que narram história de sereia estreiam no Teatro Gregório de Mattos

O grupo A Sereia e o som estreia neste fim de semana no Teatro Gregório de Mattos com os espetáculos Mistério no reino das águas e A umbigada da Piaba. As apresentações são interativas e cheias de brincadeiras.

As apresentações narram a jornada de Iara, uma sereia sabida que deseja aprender a cantar e, para isso, conta com os conselhos da Vovó Jaci, a Lua. Porém, para realizar seu sonho, a sereia precisa cruzar o rio Paraguassu e chegar até as franjas do mar. Nesse caminho de encontro das águas, todos são convidados a participar dessa trajetória em busca do seu próprio som.

As apresentações acontecem no sábado (22), às 16h, e no domingo (23), às 18h.

Segundo a produção do grupo, a conscientização sobre a importância das águas e respeito à cultura popular são as bases estruturais do musical, atento à diversidade e aberto aos improvisos.

Serviço

O quê: Mistério no Reino das águas e A umbigada da piaba

Onde? Teatro Gregório de Mattos

Quando? 22 e 23 de outubro

Quanto? R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Vendas na plataforma Sympla

Mais informações: (75) 992194330 - Ana | (71) 99136-9664 - Rosa