Espionagem ou extraterrestres? Tudo o que se sabe sobre os óvnis derrubados pelo EUA

Quatro objetos voadores não identificados, os chamados óvnis, foram avistados desde sexta-feira (10) nos Estados Unidos, Canadá e China, sendo que três foram derrubados por jatos norte-americanos. As aparições ocorrem uma semana após os EUA derrubar um balão chinês que estaria "espionando" o território estadunidense.

As aparições ocorreram;

Na sexta (10), na costa do Alasca, norte dos Estados Unidos.

No sábado (11), na costa oeste do Canadá.

Sábado (12), a China disse ter encontrado um óvni em sua costa leste. No mesmo dia, outro objeto foi visto na fronteira entre EUA e Canadá.

Os três objetos avistados na América do Norte foram abatidos por caças estadunidenses. Os casos fizeram com que os Estados Unidos fechassem ontem temporariamente o espaço aéreo sobre o Lago Michigan, no norte do país, por motivo de "defesa nacional".

Apesar das teorias que ganharam a web, o governo Biden nega qualquer ligação dos casos com atividade extraterrestre.

No entanto, eles também não sabem dizer qual a real origem. Até o momento, nenhuma das aeronaves abatidas foi recuperada.

A principal suspeita do governo dos EUA é de que tratam-se de balões. A informação foi confirmada pelo líder da maioria no Senado, o democrata Chuck Schumer, no domingo, durante o programa This Week, da rede de televisão ABC. Schumer havia conversado com o conselheiro de segurança nacional do presidente Joe Biden, Jake Sullivan.

O primeiro objeto tinha "aproximadamente o tamanho de um carro pequeno" e voava a cerca de 12 mil metros de altitude.

Sobre o óvni canadense, o primeiro-ministro do país norte-americano, Justin Trudeau, deu uma entrevista coletiva sem revelar detalhes do caso.

"Falei com o presidente Biden esta tarde. As forças canadenses irão agora recuperar e analisar os destroços do objeto. Obrigado ao Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte por vigiar a América do Norte", disse Trudeau.

China

A China entrou na jogada, dizendo, neste domingo, que também foi visitada.

"Autoridades marítimas locais da província de Shandong anunciaram neste domingo que interceptaram um objeto voador não identificado nas águas próximas à cidade costeira de Rizhao e está se preparando para abatê-lo, informando os pescadores para ficarem seguros por mensagens", informou ontem a Global Times, mídia estatal chinesa.

Hoje, um porta-voz da chancelaria do país asiático, Wang Wenbin, declarou que balões dos EUA sobrevoaram o território da China mais de dez vezes desde janeiro de 2022.