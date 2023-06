Espiritismo: espetáculo teatral sobre Allan Kardec volta a Salvador

A montagem teatral Allan Kardec – Um Olhar para a Eternidade volta a Salvador para apresentações este fim de semana, no Teatro Jorge Amado, na Pituba, com duas sessões sábado (10) e duas no domingo (11), às 19h e 20h20.

Com mais de mil apresentações e meio milhão de espectadores, a montagem revive a trajetória do educador, escritor e tradutor francês Hippolyte León Denizard Rivail, que no século XIX, sob o pseudônimo de Allan Kardec, se dedicou à observação e ao estudo dos fenômenos espíritas.

A codificação da doutrina espírita colocou Kardec na galeria dos grandes missionários e benfeitores da humanidade. A direção é da renomada atriz Ana Rosa, que já dirigiu sucessos dos palcos como O Cândido Chico Xavier e Violetas na Janela .

“Trata-se de um texto com enorme sensibilidade e muito bem elaborado por Paulo Afonso de Lima. Aceitei também esse desafio por contar com artistas de alto nível e até por ser espírita praticante há mais de trinta anos”, afirma Ana Rosa.

O elenco é formado pelos atores Rogério Fabiano, Érica Collares, Ana Carolina Rainha, Patryk Moura e Lucas Figueiredo, que se revezam em vários papeis. A vinda de Um Olhar para a Eternidade a Salvador integra o Catálogo Brasileiro de Teatro, da Fred Soares Produções, um dos maiores projetos de circulação teatral do país.

FICHA

Espetáculo:Allan Kardec – Um Olhar para a Eternidade

Onde: Teatro Jorge Amado (Pituba)

Quando: Sábado e domingo, 19h e 20h20

Ingressos: R$ 80| R$ 40, à venda no Sympla e no local. Ingresso Solidário: R$ 60 + 1 kg de alimento.

Assinantes Clube CORREIO têm 40% de desconto.