'Espírito' de Maradona surge correndo em campo durante entrevista

Uma teoria bastante inusitada envolvendo o nome do ex-jogador Diego Maradona voltou a circular nas redes sociais nesta quarta-feira (31). Isso porque na terça um usuário do Twitter compartilhou em sua conta um vídeo onde, segundo ele, a imagem que aparecia ao fundo de um entrevistado era de um homem idêntico a Maradona, que faleceu em novembro de 2020.

"Que porr* Maradona está fazendo em Dundee?", questiona o post na rede social. A legenda se refere a uma entrevista que está sendo feita com um jogador do Dundee United FC, da Escócia, quando o atleta aparece correndo no campo. Os usuários associaram o visual ao que o ex-craque argentino usava na década de 1980, com os cabelos longos e meiões baixos.

O post, feito em tom irônico, ganhou uma grande repercussão através do Twitter e já soma 100 mil curtidas, além de quase oito mil compartilhamentos.

What the fucks Maradona doing at Dundee pic.twitter.com/fpaQlgfK7R — Jake Reddicen (@JReddicen) August 30, 2022

O curioso é que essa não é a primeira vez que Diego Maradona é "flagrado" após a sua morte. Em junho, após a 'La Finalíssima', torneio que reuniu a campeã da Copa América, Argentina, e a campeã da Eurocopa, Itália, uma foto circulou nas redes mostrando um homem de boné parecido com o ex-jogador.

Na foto compartilhada pela fotógrafa Sara Aribó, em preto e branco, ela pedia que os usuários do Twitter a ajudassem a identificar uma torcedora que estava na arquibancada do estádio de Wembley, na Inglaterra, onde aconteceu o jogo. Mas o público se mostrou mais interessado em falar do homem que parecia com o ex-jogador.

Muitas pessoas afirmaram que o homem seria Maradona acompanhando mais um título da sua seleção, já que a Argentina venceu os italianos por 3 a 0. Na imagem é possível ver Messi desfocado mais à frente e a torcida que acompanhava o jogo no estádio ao fundo, onde está destacada a presença do homem misterioso.

Imagem que circulou em junho nas redes sociais (Foto: Reprodução)