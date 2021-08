ESPM abre inscrições para lives de aulas gratuitas com certificados

A Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) abriu as inscrições para os cursos de extensão gratuitos em formato de “pocket live”. As aulas são ministradas on-line e ao vivo e possuem, em média, duas horas de duração.

As formações abordam temas do universo de marketing, publicidade, comunicação e tecnologia. Ao todo, estão sendo disponibilizados 11 cursos, entre eles: Como turbinar o seu LinkedIn e se destacar na multidão, Big Data e Inteligência Artificial como alavanca de disrupção de Negócios.

Para participar das aulas, basta acessar a página da instituição e se inscrever no curso desejado se atentando para a data de realização.

A ESPM é uma das instituições de ensino superior mais conhecidas do país. Fundada em 1951, a faculdade possui campi em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Florianópolis e oferece cursos de graduação, pós-graduação, mestrados e doutorados.





Confira, abaixo, algumas opções de cursos disponíveis:

Big Data e Inteligência Artificial como alavanca de disrupção de Negócios: aborda os resultados que a Big Data vem trazendo para os negócios, assim como as transformações dos negócios com estratégia baseada em Big Dados e Inteligência Artificial. O curso será ministrado pelo professor José Anibal Ferreira, no dia 02/09.

Como turbinar o seu LinkedIn e se destacar na multidão: dará dicas sobre como fortalecer os perfis no LinkedIn, aumentando a empregabilidade e a reputação profissional dos alunos e das alunas. Curso voltado para pessoas de qualquer nível hierárquico que pretendam ter uma presença profissional marcante na web. A professora Tatiana Maia Lins é responsável pela aula que será disponibilizada no dia 30/08.

Comportamento All Line: “Como se tornar presente numa jornada all line?” Essa é a principal questão que será discutida na formação. Ministrado pelos professores Diogo Oliveira e Sergio Lage Teixeira de Carvalho no dia 01/09, o curso vai abortar tópicos como mídia, pontos de contato, omnicanalidade e gestão da experiência.

SEO: Técnicas de otimização de conteúdo focado em SEO para e-commerce e blog: no dia 09/09, o professor Williams Bayczar vai analisar diferentes usos do SEO para os buscadores e compreender as diferenças entre buscas pagas e orgânicas.





Fonte: Agência Educa Mais Brasil