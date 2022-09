Esporte com fama de elitista, beach tennis ganha adeptos na Bahia; veja onde praticar

Lembra o frescobol, mas também tem muita relação com o tênis. Parece também com aquele esporte badminton, que só vimos de quatro em quatro anos na Olimpíada, mas sem a peteca. Se pratica na areia, de preferência na praia, com uma rede bem semelhante ao vôlei e futevôlei. De fato, o beach tennis é uma modalidade que mistura muita coisa e é bem convidativa para o clima baiano. O esporte ganhou notoriedade entre os baianos durante a pandemia e só cresce desde então. Seu estilo tem a cara de Salvador e promete se tornar um dos esportes mais praticados no próximo verão. Paga pra ver?

Primeiramente, são quase 300 jogadores credenciados na Federação Bahiana de Tênis (FBT), entidade que regula o esporte caçulinha na Bahia. Muita gente ainda olha torto para o esporte com fama elitista, mas a verdade é que o BT ganhou o coração de muitos baianos. Afinal, é um esporte pra barão? Não chega a ser uma modalidade barata, mas a tendência é que fique ainda mais popular com o tempo, pela sua facilidade em ser praticada. Apesar de existir diversas arenas espalhadas pela capital e região metropolitana, o beach tennis precisa apenas de um espaço na praia, uma rede, raquetes e bolas. Vale até sua raquete de frescobol. O preço dos materiais e os locais que ensinam a jogar ainda são os vilões para quem quer praticar, mas está desprovido de grana para gastar. Pelo menos na teoria.

“Hoje nós temos raquetes de todos os valores, de todos os preços. Dizer que não vai jogar porque a raquete custa muito caro, custa dois mil reais, três mil reais, não é mais realidade. As arenas compram raquetes mais baratas e emprestam aos seus alunos. Eu, por exemplo, tenho uma arena em Busca Vida e comprei dez raquetes, duzentos reais cada. Não foi atacado. Você pode comprar uma raquete de duzentos reais e te atender muito bem. Eu jogo com uma de R$ 400. Tem gente que tem uma de R$ 3 mil, sim. Mas tem outras mais acessíveis”, disse o vice-presidente da FBT, Adson Cordeiro. A federação de tênis regula a prática do beach tennis no estado.

As raquetes possuem variações de preços por causa do material e resistência. Existem os de fibra de vidro e os de carbono, por exemplo. O último costuma ser mais caro.

Professor Ícaro deixou de ensinar tênis para se dedicar ao beach tennis. Ele ensina na Alpha Arena (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

“Pense que o esporte se joga descalço. Não precisa comprar tênis. Roupa, qualquer uma. É possível jogar ao longo da praia, nesta orla ideal para a prática esportiva e prefeitamente adaptável ao beach tennis. Então, não creio que seja um esporte de elite. O maior nome do beach tennis, Vini Font, foi campeão mundial com uma raquete simples”, acrescenta Adson. Vini Font é um brasileiro que já venceu duas vezes o Campeonato Mundial de Beach Tennis. Isso mesmo. Tem brasileiro que leva a sério o que ainda é uma novidade crescente na Bahia.

O esporte é dominado pelos italianos, os inventores do beach tennis. Eles misturaram, literalmente, o frescobol com o tênis, na província de Ravena, ainda na década de 80. No Brasil, o esporte foi oficialmente praticado em 2008, no Rio de Janeiro. Curiosamente, o esporte pegou entre os baianos por conta da pandemia.

“É tudo muito recente. O bum veio, de fato, em 2020, durante a pandemia. Nem estava na federação antes disso. Muita gente tinha a necessidade de praticar algum esporte ao ar livre que traria um menor risco de contágio. O beach tennis acabou sendo uma válvula de escape neste período e não parou mais”, completa Adson.

Com menos de 15 anos de difusão no país, os brasileiros estão bem próximos de desbancar a Itália, fundadora do esporte. No ranking mundial, quatro brasileiras estão entre as dez melhores do mundo no beach tennis. A melhor brasileira é Rafaella Miiller, bicampeã mundial, sexta colocada, atrás apenas de cinco italianas. Entre os homens, três estão entre os 10 melhores. Andre Baran também é sexto. A Bahia inclusive tem até a seleção que vai disputar a Copa das Federações de Beach Tennis, que ocorre entre os dias 12 e 15 de outubro, em Biguaçu (SC). Categoria é o que não falta. Tem profissional, amador, além de veteranos e juvenis. Serão 47 atletas representando o estado.

Onde praticar

Praticantes atribuem o beach tennis como um esporte fácil de aprender. Tão fácil, que em 60 dias de dedicação (e treino) já é possível disputar alguma competição amadora. Não à toa, quase 300 beach tenistas se filiaram à FBT em dois anos de esporte no estado. Isso sem contar os atletas de fim de semana, impossível de contar. A grande questão é justamente onde treinar. Ainda não existem quadras públicas ou espaços na praia com redes disponíveis para quem quiser treinar sem coçar o bolso. A principal forma ainda é procurar alguma arena espalhada pela cidade.

O preço do aluguel das quadras e das aulas de beach tennis varia. Na Alpha Arena, que fica no terraço do Shopping Barra, praticar duas vezes na semana custa, em média, R$ 295 mensais, com uma hora de duração. Contudo, o aluno tem o suporte de um treinador que vai ensinar as técnicas, além de todo o equipamento, como raquetes e bolinhas. Não precisa comprar nada (só sua roupa do corpo, claro). São cinco quadras, que também ensina futevôlei e vôlei de praia. Assim como nos babas, também é possível alugar a quadra para quem já pratica e não precisa de equipamentos ou professores. O preço também varia. No D7 Arena, localizado no Shopping da Bahia, o preço chega a R$ 130, a hora. Dá para ratear com a turma, assim como nos babas.

Bruno Lopes sempre gostou de tênis, mas resolveu experimentar o novo esporte. Antes, pretendia praticar o esporte tradicional das quadras de saibro. Contudo, mudou de ideia na primeira aula de beach tennis. “Eu sempre tive uma tara por tênis normal, de quadra mesmo. Aí chegou esse beach tennis, bem característico para nossa região, né? despertou meu interesse e estou aqui para fazer a primeira aula. Comecei hoje a praticar e estou adorando. A tendência, agora, é continuar. Estou oficialmente abandonando o tênis normal e vou ressignificar tudo para emplacar no beach tennis”, disse Bruno, enquanto dava suas primeiras raquetadas no esporte.

O professor de Bruno é Ícaro Werner, educador físico da Arena Alpha. Ícaro ensinava o tênis convencional em Curitiba, mas viu o potencial do beach tennis, resolveu se tornar professor da modalidade e retornou para Salvador. Ele garante que outros colegas estão migrando para esta modalidade, que deve se tornar um dos mais praticados no próximo verão.

“Quase todos os dias tem aluno novo, querendo aprender o esporte e praticar no verão. É muita demanda e cresce todos dias. Porém, é preciso começar do zero. Conhecer a raquete, que lembra do frescobol, a forma de segurar, como golpear a bolinha, além de técnicas e muita prática. O verão promete. O esporte é gostoso e viciante”, disse Ícaro.

As regras do beach tennis também são bem simples. Dá para jogar em dupla (mista ou não), além de individual. A contagem dos pontos é parecida com o tênis, mas sem vantagem. Por motivos óbvios, a bolinha não pode tocar o chão. Depois, é só praticar, certo? Nem tanto. Começar uma nova modalidade requer alguns cuidados, como assegura a médica Nathália Figueiredo, especialista em medicina esportiva. O beach tennis, assim como qualquer esporte, possuem riscos, principalmente nas lesões.

“Acho que o esporte veio para ficar, pois mistura praia com tênis, perfeito para nossa capital. Porém, não dá para apenas pegar a raquete e começar a jogar. Precisamos lembrar os riscos de lesões e entorses. O beach tennis é praticado num ambiente que tem um solo instável, por causa da areia. Por isso, existe uma susceptibilidade de ter uma torção de tornozelo, por exemplo. Pode ter muita lesão de ombro, como no tênis, além do cotovelo, por conta do movimento da raquete. É preciso procurar um especialista para o praticamente saber em que lugar do corpo precisa ser fortalecido, a depender de cada esporte praticado”, comenta Nathalia Figueiredo.

Pós-graduado em avaliação ortopédica, física e esportiva, o fisioterapeuta Ícaro Belmonte tem uma opinião semelhante. Para ele, ombro, joelho e coluna também precisam de cuidados, pois o esporte exige uma postura, principalmente de agachamento no momento das recepções e saques.

“É preciso alguns trabalhos de amplitude. Tem que ter um movimento certo nas articulações para conseguir executar a função que o músculo comanda para ela. Se eu tenho algum bloqueio articular no ombro e cotovelo, acaba ocorrendo uma lesão. uma sobrecarga em qualquer dessas estruturas pode levar a uma entorse, uma tendinite no joelho ou um quadro de lombalgia. Como a fisioterapia auxilia? Com os trabalhos para ganhar mobilidade articular. A gente traz trabalhos associados ao padrão de movimento. São correções de movimentos inadequados para atividade do beach tennis”, explica.

Bom, se o beach tennis quer ter a cara de Salvador, não vai demorar para ser uma boa desculpa dos atletas de final de semana para fazer um churrasquinho regado a cerveja gelada, amigos e raquete. Isso se não já estiver rolando por aí. Contudo, por se tratar de um jogo dinâmico, também é preciso cuidado com a alimentação.

“Se você tem menos tempo para se alimentar, o interessante é que fazer uso de alimentos ricos em carboidratos, como batata doce, inhame, aipim, banana da terra, uma hora antes da prática. Carboidratos vão te dar energia e você consegue treinar bem. Para os praticantes que acordam às cinco da manhã, é recomendado que você beba algum suco mais concentrado ou uma fruta. É interessante que, nesses casos, você faça uma refeição noturna bem rica em carboidratos na noite anterior”, receitou Ana Paula Goulart, nutricionista esportiva e professora da Unijorge. Ah, como é praticado ao ar livre, é necessário muita hidratação também. Água antes e durante, mas vale aquela cervejinha depois. Vem, verão!

Onde praticar

Alpha Arena - Terraço do Shopping Barra: www.alphaarena.com.br/

D7 Arena - Estacionamento do Shopping da Bahia (@d7beacharena)

Itapuã Beach Tennis - Rua da Canção, 462, Itapuã (@itapuabeachtennis)

Bahiano de Tênis - Rua 8 de Dezembro, Barra

Arena RRBT Espanhol - Clube Espanhol

Fair Play Arena - Praia de Busca Vida, Camaçari

Costa Verde Arena - Costa Verde Tênis Clube

AIBT - Ilhéus, BA

Texas - Teixeira de Freitas, BA

AFS Arena - Feira de Santana, BA

Sunset - Vitória da Conquista, BA

TH - Porto Seguro, Bahia

Locais com espaços públicos: Ondina (no fundo do Oton), Amaralina, Corsário, Piatã, Boca do Rio e Itapuã. É preciso ter rede e outros equipamentos.

No precinho?

Raquete de Beach Tennis Quicksand: R$ 699,90 (Centauro)

Raquete Beach Tennis Mormaii Slam: R$ 1.319,00 (Centauro)

Raquetes de Beach Tennis Semi-Professional - Eva Comfort: R$ 159,99 (Amazon)

Raquete Beach Tênis Gonew: R$ 269,99 (netshoes)

Raquete de Beach Tennis Adidas: R$ 799,99 (Centauro)

Bola de Beach Tennis Titan (3 unidades): R$ 38,77 (Centauro)

Bola de Beach Tennis Estagio 2 (10 unidades): R$ 135,81 (Amazon)

Sapatilha para Beach Tennis: R$ 169,99 (Centauro)

Sapatilha Meia Calçado Para Beach Tennis: R$ 129,90 (netshoes)

Rede Oficial para Beach Tennis: R$ 473,10 (Centauro)

Rede Mult Sports Beach Tennis: R$ 867,00 (Amazon)

Mochila Raqueteira Beach Tennis: R$ 279,99 (Amazon)

Raqueteira de Beach Tennis Mormaii Sport: R$ 359,90 (Centauro)