Esposa de Aleksandro faz primeira publicação após morte do cantor

A empresária Tatiele, esposa do cantor Aleksandro, dupla de Conrado, quebrou o silêncio após a morte do marido, vítima de um acidente de ônibus no último sábado (7). A viúva do sertanejo fez uma publicação no Instagram em homenagem ao marido.

Na rede social, ela publicou uma foto antiga da família em que aparece ao lado de Aleksandro e do filho Noah no colo. Atualmente, o menino já está mais velho e o casal teve uma segunda filha, Maya.

A viúva do cantor usou apenas emojis na legenda: um coração, um curativo e um coração partido. Porém, foi o suficiente para despertar a solidariedade dos fãs, que deixaram mensagens de apoio nos comentários.

Aleksandro morreu vítima de um acidente de ônibus na rodovia Régis Bittencourt, na altura de Miracatu, em São Paulo. Segundo a assessoria do cantor, outras cinco mortes foram confirmadas. O cantor Conrado, dupla de Aleksandro, continua internado na UTI do Hospital Regional de Registro, em São Paulo.

Segundo O Globo, Conrado, que se chama João Vitor Soares e usa o nome artístico desde 2019, chegou aparentemente bem ao hospital no sábado. Ele estava falando e queria saber sobre a condição de saúde dos músicos e demais pessoas que estavam no ônibus acidentado. Apesar disso, familiares não conseguiram falar com ele sobre as mortes, incluindo a do parceiro.