Esposa de anestesista que estuprou pacientes acreditou apenas com vídeos da polícia

A esposa do colombiano Andres Eduardo Oñate Carrilo, de 32 anos, não conseguiu acreditar logo de início que o marido estava sendo acusado de estupro de vulnerável, além de ser investigado por um possível aliciamento de crianças para a produção de conteúdo pornográfico.

O médico anestesista foi preso nesta segunda-feira (16) e, na delegacia, a esposa aceitou que o marido cometeu os crimes após ver o conteúdo feito pelo próprio profissional da área de saúde comentando os atos.

"Ela não acreditou no começo, o que era de se imaginar numa situação dessas. Só acreditou mesmo depois que viu o vídeo, e chorou, disse o delegado Luiz Henrique Marques, titular da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Decav) ao site Extra.

Em outra ocasião, o delegado também reforçou que o médico não era apenas um criminoso em série, mas também um estuprador e pedófilo que não costuma cometer esse tipo de crime apenas uma vez, e sim, diversas vezes e até com a mesma pessoa. "A polícia acredita que outras vítimas surgirão, até pela identificação de pessoas neste material apreendido", disse ao jornal O Globo.

Até o momento, a polícia achou mais de 20 mil arquivos, além de imagens extremamente violentas. Uma criança de colo violentada sexualmente foi localizada em um dos vídeos. O delegado, entretanto, comentou que o médico não aparece em nenhum dos vídeos, já que a maioria dos arquivos tinha origem internacional.

O anestesista sempre compartilhava a vida com a família, publicações com declarações para a esposa, além do cachorro. Também na rede social, ele publicava fotos ao lado de amigos de um dos hospitais que trabalha no Rio.