Esposa de Arlindo Cruz pode perder herança após assumir namorado, dizem advogados

Esposa do cantor Arlindo Cruz, a empresária Babi Cruz pode perder o direito a eventual herança deixada pelo marido após assumir publicamente um novo namoro. Segundo o R7, ela teria direito apenas a meação de bens. Babi e Arlindo estão juntos há 36 anos.

A meação é o termo utilizado para a divisão igualitária do patrimônio comum construído pelo casal. Já a herança é o conjunto de bens particulares adquiridos antes e durante o casamento ou depois da separação de fato.

O sambista está debilitado após sofrer um grave acidente vascular cerebral em 2017. Desde então, a mulher é responsável pelos cuidados dele.

Após o Carnaval, Babi Cruz disse em entrevista que precisaria pensar mais em si e assumiu namoro com o empresário carioca André Caetano, mesmo estando casada com Arlindo. Ela teria conhecido Caetano durante as eleições do ano passado, quando se candidatou a deputada estadual no Rio de Janeiro.

Segundo advogados ouvidos pela reportagem, esse novo namoro pode excluí-la da lista de herdeiros.

"A resposta mais provável é 'sim'. Ela não será mais herdeira dele, pois estará separada de fato e vivendo em novo relacionamento público, o que caracteriza a ruptura da convivência com Arlindo", explicou Ana Brocanelo, advogada especializada em direito de família e sucessões, citando o art. 1576 do Código Civil.

A "separação de fato" é o nome dado à situação em que um casal já não convive numa relação conjugal propriamente dita, mas que, por algum motivo, ainda não foi feito o divórcio oficialmente.

Para a advogada Sandra Vilela, que presta assessoria em questões de direito de família, trata-se de uma situação específica e delicada.

"Penso eu que o fato de ela [Babi] demonstrar publicamente que não estava mais junto a ele [Arlindo], na vigência, se ele vier a falecer, ela perderia [direito a herança]. Mas é uma situação específica, que, talvez, nem exista para eles. Então, falar que ela perde ou deixa de perder, fica sendo uma coisa... é notório que ele já não tem mais vida ativa e ela teria que ficar o resto da vida dela também sem vida ativa... é bem preconceituoso", disse ao R7.