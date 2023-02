Esposa de Bruno Reis reage ao 'delícia' de Anitta: 'Tô chegando'

Esposa de Bruno Reis, Rebeca Cardoso respondeu com bom humor o elogio feito por Anitta ao prefeito de Salvador. A primeira-dama da cidade brincou com o gestor, que a convocou nas redes sociais após ser chamado de delícia pela cantora durante a sexta-feira de Carnaval (17).

"Rebeca, corre aqui!", escreveu Bruno Reis. "Tô chegando, hein", publicou a primeira-dama.

Resposta de Rebeca para Bruno Reis

(Foto: Reprodução)

A cena inusitada aconteceu durante o desfile do Bloco da Anitta, na noite de sexta-feira (17), no circuito Dodô (Barra-Ondina). A artista chamou o prefeito de Salvador de "delícia". Bruno Reis publicou um vídeo do momento em suas redes sociais.

"Olha o prefeito da cidade, gente, que chique. Olha o bofe gato que está atrás dele ali. Que delícia, o prefeito e o amigo", disse Anitta.

