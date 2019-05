Esposa de Casillas descobre câncer três semanas após infarto dele

Sara Carbonero, esposa do goleiro espanhol Iker Casillas, divulgou nesta terça-feira (21) que enfrenta um câncer no ovário. A notícia chegou cerca de três semanas depois do goleiro sofrer um infarto enquanto treinava com seu clube, o Porto.

Em sua conta no Instagram, Sara escreveu que sequer tinha se recuperado de um susto quando a vida chegou com uma nova surpresa. “Alguns dias atrás, em uma revisão, os médicos viram um tumor ovariano maligno e eu já fiz uma cirurgia”, escreveu antes de tranquilizar os seguidores afirmando que tudo correu bem, muito devido ao diagnóstico precoce.

“Desta vez, me tocou aquela palavra feliz de 6 letras que ainda me esforço para escrever”, Sara confessou que desde o diagnóstico ainda é dolorido escrever a palavra ‘câncer’.

Jornalista de formação, Sara Carbonero afirmou que está confiante e que ainda tem pela frente alguns meses de luta contra a doença.

“Eu sei que a estrada será difícil, mas também que terá um final feliz. Tenho o apoio da minha família e amigos e uma ótima equipe médica”, afirmou.

Sara Carbonero é repórter e ficou conhecida na final da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, vencida pela Espanha em final contra a Holanda. Casillas era o capitão daquele time da Fúria que contava com Xavi, Iniesta, Piqué e Sergio Ramos. Logo após o fim do jogo, Sara foi entrevistar o marido, que, emocionado, respondeu a pergunta e logo depois beijou a repórter ao vivo. A cena viralizou na internet.

Casillas não se pronunciou sobre a situação da esposa. Contudo, na última segunda-feira (20) o goleiro completou 38 anos e publicou uma mensagem no Twitter afirmando que “não foi um grande aniversário”, mas que ainda assim reuniu forças para pelo menos posar em uma foto que segura dois balões formando o número 38.

No ha sido un gran cumpleaños. Al menos, no le he prestado la atención que debía! Aún así, he posado y mostrado esta cara. Rostro feliz ya que llevo 20 días estando por aquí! Los 37 se fueron...por fin!Bienvenida a los 38! ????????

PD: gracias por vuestros mensajes de felicitación ???????? pic.twitter.com/OrVbFtsR4P — Iker Casillas (@IkerCasillas) 20 de maio de 2019