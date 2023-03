Esposa de Dani Alves posta indireta em meio a rumores de divórcio

A modelo Joana Sanz segue sem falar abertamente sobre a prisão do marido, Daniel Alves. Mas, se a espanhola não faz declarações específicas sobre o caso, segue postando supostas indiretas para o jogador - e vem alimentando ainda mais os rumores de divórcio, dado como certo pela imprensa do país.

Dessa vez, Joana fez uma 'brincadeira' com a famosa frase "sorte no jogo e azar no amor" (ou vice-versa). Em um vídeo em que aparece indo mal no boliche, ela escreveu: "Nem no jogo, nem no amor".

Há cerca de um mês, a modelo negava todas as especulações de que iria se separar de Daniel Alves. Agora, no entanto, ela se recusa a falar sobre o assunto, e pede para que sua equipe também não se pronuncie. De acordo com a imprensa espanhola, os dois teriam feito um acordo para manter as aparências até que o baiano seja julgado e tenha sentença proferida.

Visita na prisão

Neste domingo (12), Daniel Alves recebeu a visita de Joana Sanz na prisão onde está desde o dia 20 de janeiro, na Espanha. De acordo com o programa "Fiesta" do canal espanhol Telecinco, a modelo esteve em Brians 2, local onde o jogador está detido após acusação de agressão sexual. Ele tem recebido visitas regulares de sua mulher; da ex-mulher e mãe dos seus filhos; e de seus advogados.

De acordo com a imprensa espanhola, Joana e o jogador teriam tido uma conversa frente a frente separados por um vidro. A modelo deixou a prisão séria e sem dar detalhes sobre a conversa.

Segundo o programa Mediaset, também da Telecinco, ela chegou e deixou o local acompanhada de Bruno, que é amigo de Daniel Alves.

Ainda segundo o programa, o homem esteve com Daniel na casa noturna em que teria acontecido o crime, em 30 de dezembro, quando ficou por 15 minutos com uma mulher preso em um banheiro. Ela o acusou de agressão sexual e estupro, com sexo sem consentimento

Apesar de Joana Sanz não se posicionar de maneira oficial, os veículos da Espanha dão como certo o fim do casamento entre a modelo e o jogador brasileiro. Nas últimas semanas, Joana vem postando mensagens enigmáticas nas redes sociais sobre sua vida, trabalho e relacionamento.

Quando o lateral-direito foi preso preventivamente na Espanha, no entanto, a modelo também teve de lidar com notícias semelhantes, mas negou a intenção de pedir o divórcio de Daniel. Chegou a dizer que não abandonaria o marido no momento mais difícil de sua vida. Ela chegou a visitá-lo na prisão algumas vezes. Recentemente, retomou sua carreira de modelo, com viagens e apresentações.