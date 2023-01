Esposa de Daniel Alves apaga fotos com jogador no Instagram

Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz fez uma 'limpa' no Instagram e apagou várias fotos que tinha ao lado do jogador. O lateral está preso preventivamente na Espanha, sem direito à fiança, deste a última sexta-feira (20), acusado de estuprar e agredir uma mulher em uma boate de Barcelona no dia 30 de dezembro.

As imagens deletadas pela modelo mostravam o casal em momentos românticos, além de alguns cliques de Daniel sozinho. Outras fotos que 'sumiram' traziam a espanhola nos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, no ano passado, usando a camisa com número e nome do baiano.

Antes e depois do Instagram de Joana Sanz

(Foto: Reprodução)

As poucas fotos que restaram do jogador na rede social de Joana estão em postagens com familiares, com o cachorro do casal, 'publiposts' ou são antigas.

Joana e Daniel estão juntos há sete anos, e casados há cinco. Nos últimos dias, a modelo espanhola se pronunciou poucas vezes nas redes sociais, evitando falar sobre o marido. Ela, aliás, negou que tenha apoiado o jogador com uma 'mensagem subliminar' no início da semana.

O suposto recado a Daniel teria vindo em um desabafo feito por Joana na segunda-feira (23). Em uma publicação nos Stories, a espanhola escreveu: "Coração, aguenta tanta dor, por favor". Alguns veículos publicaram que ela estaria reiterando a confiança no marido . A modelo, porém, negou que falasse do brasileiro, e afirmou ser uma mensagem para si mesma.

"Mentira. Não deturpem ou interpretem mal o que digo. ‘Coração, aguente tanta dor’ é [uma mensagem] de mim para mim mesma", escreveu Joana, nesta terça-feira (24).

Antes e depois do Instagram de Joana Sanz

(Foto: Reprodução)

Na segunda-feira (23), após o desabafo, a espanhola apareceu em um vídeo para agradecer as mensagens de carinho que tem recebido. Há cerca de 10 dias, ela perdeu a mãe, Maria del Carmen.

"Queria fazer esse vídeo para que vejam, porque sei que tem muita gente que está muito preocupada. Tenho um momento de calma dentro de toda a tempestade que está acontecendo e queria aproveitar para agradecer a tantas pessoas que estão me apoiando", disse.

No sábado (21), Joana já havia criticado a postura de alguns jornalistas presentes em frente à sua casa, e pediu empatia após "perder seus dois únicos pilares".

A única mensagem da modelo diretamente sobre Daniel Alves foi feita antes do depoimento e consequente prisão do lateral.