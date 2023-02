Esposa de Daniel Alves provoca jogador com música de Shakira

Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, utilizou uma música de Shakira em uma publicação no Instagram para alfinetar o jogador, preso desde o início do ano em Barcelona, acusado de estuprar uma jovem de 23 anos em uma boate. Nos Stories, a modelo espanhola mandou uma indireta sobre traição citando a nova música da cantora, chamada TQG, em parceria com Karol G.

"Eu vendo que Shakira tem uma música nova e ainda não lancei nenhuma", escreveu a espanhola, acompanhado por um emoji pensativo.

Joana faz enquete no Instagram (Foto: Reprodução)

Joana também criou uma enquete para seus seguidores dizerem se ela deveria fazer um hit sobre traição, assim como Shakira. Na canção BZRP Music Sessions #53, a cantora colombiana provoca o ex-marido Gerard Piqué, e insinua que foi traída pelo ex-jogador do Barcelona.