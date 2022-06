Esposa de Dom Phillips diz que corpos do jornalista e de Bruno Pereira foram achados

Alessandra Sampaio, esposa do jornalista inglês Dom Phillips, afirmou que o corpo dele e o do indigenista Bruno Araújo Pereira foram encontrados. Eles estavam desaparecidos desde dia 5 de junho na região da Amazônia.

Dom e Alessandra moravam em Salvador. Neste domingo, pertences da dupla chegaram a ser encontrados. Um estômago também foi visto na região, mas não se sabe se pertencia a uma das vítimas.

Alessandra disse que foi comunicada primeiro pela embaixada britânica. A Polícia Federal teria entrado em contato em seguida, dizendo que os corpos ainda precisam passar por perícia para serem identificados.

A informação ainda não foi confirmada pelas autoridades brasileiras.

A dupla desapareceu no trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte, no Oeste do Amazonas.

Bruno e Phillips tinham sido vistos pela última vez quando chegaram à comunidade São Rafael por volta das 6h de domingo. No local, eles conversaram com a esposa do líder comunitário apelidado de “Churrasco”. De lá, eles partiram rumo a Atalaia do Norte, viagem que dura aproximadamente duas horas, mas não chegaram ao destino.

"Os dois se deslocaram com o objetivo de visitar a equipe de Vigilância Indígena que se encontra próxima à localidade chamada Lago do Jaburu (próxima da Base de Vigilância da FUNAI no rio Ituí), para que o jornalista visitasse o local e fizesse algumas entrevistas com os indígenas", dizia o texto divulgado pela Univaja, na segunda-feira.