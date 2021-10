Esposa de Icardi 'empata' negociação do jogador com time inglês

Mais novo rico do futebol mundial, o Newcastle já está de olho em alguns possíveis reforços para as próximas temporadas. Um dos jogadores no radar do time inglês seria Mauro Icardi, atacante do Paris Saint-Germain. Mas, ao que tudo indica, o argentino não sairá da França.

De acordo com Gabriele Giuffrida - agente que ajudou a orquestrar a transferência de Icardi da Inter de Milão para o PSG - a esposa do atleta, Wanda Nara, vetou a negociação.

"Sair de Paris não está nos planos de Mauro e Wanda, é a última coisa que eles querem. Não vejo Mauro entrando em outro clube em breve", disse Giuffrida à Gazzetta.

Icardi integra o elenco estrelado da equipe treinada por Mauricio Pochettino, mas tem Neymar, Kylian Mbappé e Lionel Messi à sua frente na hierarquia. Apesar de ver seus minutos em campo diminuírem, não deve deixar o PSG. Assim, o Newcastle terá que começar a pensar em outros nomes para o ataque.

O clube inglês, aliás, foi comprado recentemente por um fundo de investimentos da Arábia Saudita. Segundo Kieran Maguire, professor de finanças do esporte na Universidade de Liverpool, o Newcastle pode investir 205 milhões de libras (R$ 1,5 bilhão) na próxima janela de transferência sem cair no Fair Play Financeiro.