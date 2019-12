Esposa de Jean analisa denunciá-lo pela Maria da Penha no Brasil

Milena Bemfica, esposa de Jean e vítima de agressão física pelo goleiro do São Paulo, emitiu uma nota de esclarecimento em uma rede social neste sábado (21). No pronunciamento, ela fala que, desde que fez a denúncia contra o atleta, vem sendo desrespeitada por internautas.

"Infelizmente diante desse momento de dor e aflição venho recebendo ataques de fakes me ofendendo e me julgando. (...) Peço que parem de me julgar, violência doméstica não é um mero capricho, uma discussão de família, se vocês observarem vão perceber o quanto eu estou fragilizada fisicamente, psicologicamente, sozinha, em um país diferente do meu com duas crianças", escreveu Milena.

Segundo a esposa de Jean, a publicação da nota veio após conversas com o advogado, Gabriel Bonfim. "Em momento algum eu quis denegrir ou tornar público uma discussão de família, mas sim usei as redes sociais para me pronunciar e pedir socorro da violência doméstica com medo, e pensando nas minhas filhas menores (...). Assim como milhões de mulheres no mundo passam pela mesma situação e vivem caladas e com medo acreditando na melhora do agressor. Mas diante da gravidade eu não posso me manter calada".

Ainda na nota, a esposa de Jean disse que não foi procurada pelo goleiro ou por ninguém para lhe prestar assistência. Também voltou a comentar que não prestou queixa formal nos Estados Unidos pensando nas filhas, de 3 e 5 anos, já que não queria a prisão do pai delas em outro território. Mas afirmou que tomará medidas quando regressar ao seu país.

"As demais atitudes, bem como ingressar com as indenizações pertinentes, a representação dele no Brasil pela Lei Maria da Penha, já estão sendo estudadas e examinadas junto com o corpo jurídico dos meus advogados".

Confira a nota completa: