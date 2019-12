Esposa de Jean diz que não prestou queixa para preservar filhas

Esposa de Jean e vítima de suposta agressão física pelo goleiro do São Paulo, Milena Bemfica afirmou nesta quinta-feira (19) que optou por não prestar queixa contra o marido porque pensou nas filhas do casal, duas crianças de 3 e 5 anos. A moça fez a declaração em sua conta pessoal do Instagram.

Alegando que não mostra o rosto porque está irreconhecível em decorrência dos oito socos que levou de Jean, Milena pediu compreensão para com sua escolha porque além do casal também é preciso lembrar que "tem 2 crianças, nossas filhas inocentes envolvidas na história".

"Eu não dei queixa pelo simples fato de que se eu desse ele teria que pagar tudo aqui nos Estados Unidos e eu não quero um futuro desse para as minhas filhas...", publicou Milena.

Ela ainda lamentou que a viagem de férias, pensada para realizar o sonho das filhas em conhecer Orlando, nos Estados Unidos, "infelizmente virou um pesadelo!".

Cria das categorias de base do Bahia, Jean é acusado de agredir Milena com oito socos, segundo registrado em Boletim de Ocorrência. O goleiro chegou a ficar detido no Departamento de Correções do Condado de Orange, na Flórida. O jogador chegou a ser detido na última quarta-feira (18), e foi liberado após audiência de custódia.

Em rede social, Milena Bemfica afirmou que pensou nas filhas ao abrir mão de prestar queixa nos EUA (Foto: Reprodução/Instagram)

Na audiência, O juiz do Condado de Orange, na Flórida, deu uma ordem de restrição de contato entre Jean e Milena. Através desta, o jogador fica proibido de manter contato com a esposa seja pessoalmente ou através de e-mail, telefone, fax, mensagem de texto, carta ou qualquer forma de comunicação. Ele não pode sequer enviar mensagem por terceiros a ela e, mesmo que seja para visitar as filhas, ele só poderá ter contato com Milena mediante autorização judicial.

Ainda relacionado às duas filhas do casal - uma de 5 e outra de 3 anos -, Jean só poderá se aproximar das crianças se estiver acompanhado por terceiro.