Esposa de juiz que apitou final da Copa faz sucesso no OnlyFans

Acostumado a apitar grandes jogos, como a final da Copa do Mundo de 2018, entre França e Croácia, e a decisão da Libertadores do ano passado, disputada por Flamengo e Palmeiras, o árbitro argentino Néstor Pitana voltou a ganhar destaque no noticiário, mas o motivo passa longe do futebol. Esposa de Pitana, Romina Ortega entrou para a plataforma de conteúdo adultos OnlyFans e tem feito sucesso na internet.

Com quase 200 mil seguidores no Instagram, Romina decidiu divulgar conteúdo adulto. Na plataforma Only Fans, ela oferece material exclusivo ao custo de 29 dólares por mês (cerca de R$ 150 na atual cotação).

Romina e Néstor Pitana estão casados desde 2015 (Foto: Reprodução/Twitter)

Desde 2014 Romina Ortega usa as redes sociais para compartilhar fotos sensuais, principalmente durante a rotina de exercícios físicos. No entanto, ela fechou a conta e agora as imagens só podem ser visualizadas com autorização.

Romina e Néstor Pitana casaram-se em 2015, um ano depois do árbitro estrear em Copas do Mundo, durante a competição disputada no Brasil. Juntos eles têm dois filhos.