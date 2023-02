Esposa de Lincoln Senna tranquiliza fãs após internação: 'está se recuperando'

A esposa do cantor Lincoln Senna, Monique Paim, publicou uma mensagem para tranquilizar amigos e fãs do cantor após a internação dele devido a problemas pulmonares. Na mensagem publicada em seu perfil no Instagram, ela diz que o marido está se recuperando.

"Amigos! Agradeço a preocupação de todos!, Lincoln está se recuperando e está muito bem assistido pela equipe médica do Hospital São Rafael", escreveu. Monique agradeceu o carinho e contou que recebeu muitas mensagens de apoio.

"Estou aqui com ele. Em breve ele estará a todo vapor fazendo aquilo que ele mais ama! Cantar pra vocês", finalizou.

Lincoln foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Rafael, em Salvador, na tarde de quinta-feira (23). O artista apresentou problemas pulmonares.

Estado de saúde

Lincoln está com um quadro de pneumomediastino, quando há presença de ar no espaço entre os dois pulmões. O problema foi identificado após o cantor sentir um mal-estar, dores de cabeça, febre, além de dor torácica.

"O artista foi encaminhado para a UTI com quadro de asteniamialgia e tosse produtiva evoluindo, com febre e secreção nasal escurecida, sinais de infecção respiratória alta, associada a presença de pneumomediastino posterior", informou a assessoria através de uma nota.

Ainda de acordo com o comunicado, o cantor seguirá na UTI para observação clínica. Na noite de hoje ele não apresentou novos picos de febre e mantém o "padrão respiratório confortável".

Segundo o boletim médico, assinado pelo Dr. Marcelo Vieira de Campos, os sintomas começaram no último domingo (19). Lincoln teve crise de tosse e espirros, com dor torácica. "No momento, (está) bem, sem novos picos de febre, algo rouco, com padrão respiratório confortável. Nega dor torácica no momento", destaca o boletim.

O cantor acabou de fazer sua estreia solo no Carnaval de Salvador. Foram 16 apresentações, em Salvador e outras cidades do país, desde o Furduço, no dia 12 de fevereiro.