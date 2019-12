Esposa de Schumacher quebra o silêncio com rara mensagem

No dia 29 de dezembro, o acidente de esqui de Michael Schumacher completará seis anos. Desde aquele dia - quando o ex-piloto sofreu uma grave lesão ao bater a cabeça em uma pedra, na França - não se sabe exatamente como está seu estado de saúde. O segredo é mantido a sete chaves pela família do heptacampeão mundial de Fórmula 1. Mas a esposa do astro, Corinna Schumacher, quebrou o silêncio.

"Grandes coisas começam com pequenos passos. Muitas partículas pequenas podem formar um enorme mosaico. Juntos, vocês são mais fortes, e é exatamente assim que as forças combinadas do movimento KeepFighting facilitam o incentivo a outras pessoas", falou Corinna.

Apesar de não dar detalhes sobre o estado de saúde de Schumacher, ela deixou a entender que o marido vem reagindo lentamente. Mencionado por Corinna, o KeepFightingMichael (Siga Lutando Michael, em português) será uma nova página nas redes sociais, que entrará no ar na próxima semana.