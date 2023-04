Esposa e amante se juntam para matar homem e ficarem com seguro de vida

Uma mulher, de 24 anos, foi foi indiciada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nesta quarta-feira (26), por planejar e mandar matar Vaner Augusto Chaves, 40, com quem ela tinha um caso. A suspeita, que também se relacionava com a esposa da vítima, contratou um seguro de vida no valor de R$ 220 mil antes de ordenar o crime. O homem tinha 40 anos e foi assassinado em agosto de 2021, quando dois homens simularam um latrocínio.

Na época do crime, Vaner foi abordado por dois suspeitos na garagem da residência dele ao chegar de uma festa, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), enquanto um comparsa aguardava em um veículo. A dupla anunciou o roubo para subtrair o celular e, logo em seguida, executou a vítima com disparos de arma de fogo.

Em levantamentos, os policiais da 2ª Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Furto e Roubo apuraram que a suspeita havia contratado, na agência em que trabalhava, um seguro de vida para o companheiro de uma amiga.

Segundo o delegado Gustavo Barletta, o homem assassinado mantinha um relacionamento extraconjugal com uma amiga da companheira, que tinha conhecimento da situação e também se envolvia.

“Confrontada com os fatos, a suspeita confessou o crime e apontou a participação de um tio e de um amigo próximo, se dizendo ameaçada por este”, relatou Barletta.

A mulher foi presa preventivamente no início deste ano, em Ribeirão das Neves. Na última semana, a Justiça de Minas Gerais acatou a denúncia do Ministério Público contra a investigada. Os outros dois investigados também estão presos, e as investigações prosseguem para apurar a identificação do quarto envolvido.

A mulher vai responder por homicídio qualificado.