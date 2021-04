'Essa porra Mata': Xande de Pilares grava música de Nizan Guanaes sobre a pandemia

Lave as mãos. Não aglomere. Use máscara. Evite e não faça aglomerações. Os hospitais estão cheios. Vai faltar vaga. Fique esperto, véi. Resumindo: essa porra mata. E mata mesmo. Só nesta terça-feira (6) foram 4.195 vidas brasileiras mortas pelo coronavírus. O recado tem que ser cada vez mais direto e foi isso que o publicitário baiano Nizan Guanaes pensou ao lançar um single que teve Xande de Pilares como intérprete.

A música "Essa porra mata" foi lançada no Instagram do próprio Nizan nesta terça (6) e teve produção de Paula Lavigne. Segundo Guanaes, a música é um briefing - ou seja, um levantamento de ideias e informações - para que as pessoas se cuidem e fiquem atentas para se prevenir e combater o coronavírus.

"A gente precisava ter se comunicado assim desde o início. Foi feito para que as pessoas viralizem cantando. Cantar é viralizar. O objetivo foi esse", explica Nizan.

O publicitário afirmou que Paula Lavigne foi quem mobilizou a equipe e convidou Xande de Pilares para dar voz à canção.

Música foi escrita pelo publicitário Nizan Guanaes (Foto: Divulgação)

"Agradeço imensamente a Paula Lavigne que botou tudo isso de pé, se mobilizou. O Xande, maravilhoso, fez tudo de graça junto com uma equipe maravilhosa. A Paula é muito ponta firme. Acho que todo o mundo tem que se mobilizar, cada um de seu jeito. Eu sou um homem de comunicação e estou cuidando de comunicar", disse o publicitário.

O Brasil bateu um novo recorde de mortes causadas pelo coronavírus. Foram 4.195 óbitos registrados nas últimas 24h, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). O número supera o recorde anterior, que foi registrado na semana passada, quando 3.869 vidas foram perdidas para a covid-19.

Confira a canção