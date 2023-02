"Essa vitória vai dar muita confiança", diz Alex Sandre após dois gols contra o Bahia

Um retorno dos sonhos para o Itabuna à primeira divisão - e com espaço para pensar em voos ainda mais altos. O time disputou suas partidas em Camacã e fechou a primeira fase goleando a dupla Ba-Vi, fazendo quatro gols em cada um dos dois gigantes do futebol baiano. O último deles, o Bahia, neste domingo (26), quando venceu por 4x0.

Artilheiro da partida com dois gols marcados, Alex Sandre comemorou a classificação e garantiu que o resultado elástico contra o time sub-20 do Bahia, que acabou a primeira fase como líder, dá uma motivação extra para sua equipe no mata-mata.

"Feliz demais em fazer dois gols, ajudar minha equipe. Nossa equipe veio numa crescente muito boa no começo do campoenato. Sentimos por ser muitos jogos, cansamos um pouco e deixamos cair, mas essa vitória vai dar muita confiança ao time. Nossa equipe vai muito forte para o mata-mata", disse o camisa 10 do Itabuna.

Alex abriu seus trabalhos aos 39 minutos do segundo tempo, quando recebeu bom cruzamento de Hitalo e testou firme para o gol do goleiro Eric, que não teve reação. Ele também fechou o caixão da partida aos 49 minutos da segunda etapa, quando participou de boa trama e bateu contando com a sorte no desvio da zaga fazendo 4x0.

O adversário do Itabuna na segunda fase será o próprio tricolor. O azulão terminou a primeira fase no 4º lugar, com 15 pontos ganhos em 9 partidas. O primeiro jogo da semifinal acontece em Camacã, no dia 12 de março. O finalista será definido na Fonte Nova, em partida agendada para o dia 19 do mesmo mês.