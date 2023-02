'Essa vitória vai dar muita confiança', diz atacante do Itabuna após dois gols contra o Bahia

Um retorno dos sonhos para o Itabuna à primeira divisão - e com espaço para pensar em voos ainda mais altos. O time disputou suas partidas em Camacan e goleou a dupla Ba-Vi na primeira fase, fazendo quatro gols em cada um dos dois grandes do futebol baiano. O último deles, o Bahia, neste domingo (26), quando venceu por 4x0.

Artilheiro da partida com dois gols marcados, o meia-atacante Alex Sandre comemorou a classificação e garantiu que o resultado elástico contra o tricolor - que usou o time sub-20 por já estar classificado na liderança - dá uma motivação extra para o time do sul do estado nas semifinais do Campeonato Baiano.

"Feliz demais em fazer dois gols, ajudar minha equipe. Nossa equipe veio numa crescente muito boa no começo do campeonato. Sentimos por ser muitos jogos, cansamos um pouco e deixamos cair, mas essa vitória vai dar muita confiança ao time. Nossa equipe vai muito forte para o mata-mata", disse o camisa 10 do Itabuna.

Alex abriu seus trabalhos aos 39 minutos do primeiro tempo, quando recebeu cruzamento de Hitalo e testou firme diante do goleiro Eric, que não teve reação. Ele também fechou o caixão da partida aos 49 minutos da segunda etapa, ao participar de boa trama e bater contando com a sorte no desvio da zaga.

O adversário do Itabuna na segunda fase será o próprio Bahia. O Azulino terminou a primeira fase no 4º lugar, com 15 pontos ganhos após nove rodadas. O primeiro jogo da semifinal será em Camacan, no dia 12 de março. O finalista será definido na Fonte Nova, em partida agendada para o dia 19 do mesmo mês.