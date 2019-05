'Esse cara vai me matar': Luísa Sonza fala sobre regressão de Whindersson após briga

Carlinhos convidou Luísa e Whindersson para ser padrinhos de matrimônio, mas casal recusou (Foto: Reprodução)

A cantora Luísa Sonza, casada com o youtuber Whindersson Nunes, publicou um longo desabafo em seu Instagram após a polêmica envolvendo seu marido e Carlinhos Maia, que discutiram publicamente pelas redes sociais - posteriormente deletadas por Maia - na última quinta-feira, 23.

"Estou me pronunciando porque meu marido acabou de escrever no WhatsApp: 'Estão te perseguindo, não deixa isso acontecer, meu Deus, esse cara vai me matar'. Essa é a primeira e última vez que eu toco nesse assunto", escreveu Luísa nesta sexta-feira, 24.

Ela ainda ressaltou: "Resolvi me pronunciar porque Carlinhos não foi capaz sequer de me pedir desculpas, pedir desculpas para mim em nenhum momento".

Segundo a cantora, a discussão com Maia teve um efeito negativo em Whindersson, que enfrenta problemas emocionais ligados à depressão: "Depois do que esse cara fez, zombando da doença do meu marido, o quadro dele piorou e tudo que estávamos evoluindo regrediu."

"Eu não vou deixar esse cara matar meu marido, não vou ficar calada porque o Whindersson não merece isso", desabafou Luísa Sonza.

A cantora ainda falou sobre a relação distante que possuía com o influenciador digital: "Eu e Carlinhos [Maia] nos vimos muito poucas vezes. Nunca tive uma relação de amizade com ele, nunca nem falei nada sobre ele."

"Eu fiquei sabendo que eu e ele [Whindersson] seríamos padrinhos pela internet", ressaltou, sobre o convite que foi posteriormente recusado e acabou gerando a briga.

Luísa Sonza ainda relatou um episódio que teria ocorrido na festa da cantora Anitta em que teria conversado com Carlinhos Maia: "me puxou para um lado do nada e me pediu desculpas, porque admitiu que falava muito mal de mim. Eu abracei ele e aceitei as desculpas."

"Nunca falei nada sobre ele para 'amigo próximo' e todas as outras várias mentiras que ele falou sobre mim. É tudo mentira. A não ser que, sim, Whindersson não se dava bem com Carlinhos porque Whindersson tinha muitos e muitos e muitos motivos que não queremos ficar expondo", continuou.

Luísa ainda destacou que não entende o motivo de ter sido colocada na discussão entre Whindersson Nunes e Carlinhos Maia.

"Me colocaram como a culpada de uma briga que eu nem sequer fazia parte, isso tudo em rede nacional. Eu tava certa de que não me pronunciaria sobre isso, mas é injusto eu, mais uma vez, ficar calada diante de tanta mentira que inventam sobre mim", escreveu.

Confira abaixo o desabafo de Luísa Sonza publicado após a polêmica entre seu marido, Whindersson Nunes, e Carlinhos Maia.

Briga entre Carlinhos e Whindersson

Na última quinta-feira, 23, Carlinhos Maia deu uma entrevista criticando a ausência de Whindersson Nunes em seu casamento, para o qual havia sido convidado para ser padrinho. Na sequência, os dois publicaram uma série de tuítes falando sobre a polêmica.

"Ele me avisou que não seria padrinho do casamento uma semana antes, tendo três meses para me avisar desde que o convidei. E a notícia surgiu justamente no dia da cerimônia", reclamou Carlinhos Maia.

Whindersson rebateu: "Como eu vou ser padrinho de quem eu mal conheço, o cara me bloqueia, não me dá o direito de conversar e me difama na TV".

Posteriormente, Carlinhos Maia chegou a deletar seus perfis no Instagram e no Twitter, afastando-se das redes sociais.

Nesta sexta-feira, 24, antes da publicação de Luísa Sonza em seu Instagram, Whindersson Nunes afirmou que foi desbloqueado por Maia no WhatsApp e os colegas puderam conversar. "Ele falou comigo, pediu desculpas e foi super humilde. Acho que agora ele deve ter tomado algum choque de realidade".