Esse é o momento de nos prepararmos para os desafios de 2019

Proporcionar momentos de imersão em processos disruptivos. Esse é o objetivo da 29ª Convenção Anual da Ademi-BA, que acontece até domingo em Praia do Forte. Reunindo as principais lideranças do setor imobiliário, vamos aproveitar para desenhar novos rumos para a Associação e o mercado como um todo.

Esse é o momento de nos prepararmos para os desafios que estão por vir em 2019, com otimismo, sinergia e trabalho coletivo. Um desses desafios é entender as transformações em curso no nosso setor, como as mudanças no comportamento, necessidades e estilos de vida das pessoas.

Passamos o ano de 2018 fazendo um exercício nesse sentido. Um exemplo foi a realização do evento Ademi em Pauta, no Hub Salvador, em setembro. Na ocasião, tivemos a oportunidade de aprender e repensar o mercado com especialistas em futurologia, como Luiz Candreva, que estará também em Praia do Forte.

Nosso objetivo com os debates que fazem parte da programação da Convenção é impulsionar uma disruptura de pensamentos para acompanhar as mudanças comportamentais, sociais, profissionais e tecnológicas que têm impactado a construção civil e a incorporação imobiliária.

A quarta revolução industrial e as inovações tecnológicas com dispositivos de realidade virtual e inteligência artificial são alguns desses fenômenos que vêm mudando a cara do nosso segmento. Hoje, já é possível, por exemplo, gerenciar a casa remotamente por meio da automação residencial.

Em termos práticos, isso significa a possibilidade de acessar câmeras de segurança a distância quando estiver viajando, assim como acionar, a caminho de casa, o ar-condicionado do quarto para encontrar um ambiente já climatizado quando chegar à residência. Acesso às unidades por meio da identificação biométrica, sem necessidade de chaves, também já é uma realidade.

Nesse cenário, destacam-se ainda a aplicação do BIM - Building Information Modeling na construção civil, o que significa métodos, processos e tecnologias que possibilitam a construção virtual de um empreendimento de modo preciso e o gerenciamento das informações de forma mais inteligente ao longo de todas as etapas.

Outro exemplo é a utilização de dispositivos de realidade virtual e realidade aumentada como óculos que permitem visualizar as futuras instalações de uma obra, detalhes técnicos ou projeções de como ficará o empreendimento. No entanto, mais do que tendência, é importante que a tecnologia esteja agregada ao padrão permanente de qualidade e sustentabilidade das incorporadoras.

E se, por um lado, estamos buscando junto aos associados pensar fora da caixa, nos reinventar; por outro, a Ademi respeita e entende quem tem um perfil mais tradicional. Por isso, trabalhamos em prol da diversidade de empreendimentos que atendam a diferentes expectativas, gostos e tipos de públicos.

Dessa forma, podemos construir um caminho rumo à recuperação da economia e a um novo ciclo de crescimento no mercado imobiliário, com mais investimentos, lançamentos e aumento nas vendas. Aliado a isso, some-se a expectativa com o novo governo e as medidas implementadas para gerar um bom ambiente de negócios.

Estamos otimistas para compartilhar boas notícias em 2019 e colher os frutos do trabalho que costuramos em 2018 com a realização de eventos como a Semana m², o Fórum de Sustentabilidade, o Ademi Realiza, o Ademi em Pauta e a 11ª Edição do Salão Imobiliário. Que a Convenção seja a coroação deste ano e uma bússola dos nossos passos para o próximo. Vamos em frente!

* É presidente da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi)