Esse ovo tá diferente: 5 ovos de Páscoa bem distantes do chocolate que você conhece

Quando alguém acha que já viu de tudo, tenta só fazer uma busca de leve nas redes sociais que a gente garante: ainda dá para se surpreender (e muito) com o fato de que nem todo ovo será mais de chocolate. “Vai, menina. Faz um desse. Hoje a gente vê tanta coisa na internet." Foi o que disse uma amiga confeiteira da auxiliar de cozinha, Juliana Maurício (@cuscuzdajuh1), quando ela pensava em tentar algo diferente para a Páscoa.

“O ovo de chocolate já é um costume e eu queria mostrar algo do nosso Nordeste. Todo mundo que ama cuscuz iria amar aquele ovo”, conta. Inicialmente, Juliana chegou a desconfiar que a receita daria mesmo certo, mas ela foi lá, apostou na ideia, caprichou no recheio e está aí.

“Quem comprou o ovo de cuscuz gostou. Me achou supercriativa. O ovo custa R$ 39,90. É uma tendência, uma boa estratégia de divulgação da minha página também. Fazer um bom recheio, que caia no gosto das pessoas – um frango catupiri, uma banana flambada com carne seca e queijo coalho - sai daquilo que os clientes estão acostumados”.

Outra versão 'diferentona' é a do ovo de limonada que entrou no cardápio da Confeitaria Amor por Brigadeiro (Foto: Divulgação)

Durma com essa, coelhinho da Páscoa. O Ovo de Cuscuz é só uma das cinco versões mais ‘diferentonas’ e exóticas que encontramos em Salvador. Teve até de limonada. E tem também outro queridinho que apareceu por aqui: o de pudim. A confeiteira Marli Sacramento, do Amor por Brigadeiro (@confeitariaamorporbrigadeiro), jogou logo as duas opções de vez no cardápio deste ano. O Ovo pudim (500g) sai por R$ 102,90 e o de Pink Limonade custa R$ 79,90 (300g) e R$ 97 (500g).

“O pudim está entre as minhas sobremesas favoritas e era um dos queridinhos dos clientes. Decidi aprimorar e fazer a minha versão. Já o pink lemonade veio de uma junção que amo e faz sucesso com as bebidas: o cítrico com um toque adocicado. Eu já havia produzido um bolo para o meu aniversário e pensei: por que não adaptar para os ovos de Páscoa? Testamos e deu supercerto”, afirma Marli.

A confeiteira confessa, no entanto, que a adaptação do pudim para o ovo não foi tão fácil assim. “Cheguei a pensar em desistir quando não encontrava a solução para adaptar o pudim de forma bonita e fiel à casca. Mas a minha paixão por ele falou mais alto, eu queria ter o meu ovo pudim. A própria tendência do mercado me levou a pensar um pouco fora da caixinha. Os ovos de Páscoa, a cada ano, vêm ganhando novas roupagens, sabores e técnicas. Resolvi então me reinventar, estudar”.

O Ovo Pudim é mais um sabor que conquistou os clientes da Confeitaria Amor por Brigadeiro

(Foto: Divulgação)

O ovo de Páscoa está cada vez mais deixando de ser convencional. “É extremamente comum escutar a insatisfação com os ovos de chocolate tradicional. Os sabores exóticos acabam causando não só uma surpresa como proporcionam uma experiência diferente para quem deseja se aventurar nas novidades”.

A criatividade não para. Até mesmo o bolo de cenoura - a comida mais buscada no Google desde 2004 - ganhou a sua versão. Na Confeitaria Aqueles Doces (@aquelesdoces), o confeiteiro Luã Carvalho não pode deixar de negar que o sabor foi um dos queridinhos.

A Confeitaria Aqueles Doces vendeu mais de 40 ovos de Páscoa no sabor chocolate com cenoura

(Foto: Divulgação)

“Tivemos 43 encomendas só do sabor de cenoura com chocolate, que está custando R$ 75. Acreditamos que o diferencial é esse ‘novo tradicional’. Trazer memórias afetivas daquelas receitas de vó e incrementar novos sabores, texturas e técnicas. Quem não inova para no tempo”.

Outra criação inusitada que já foi novidade, mas ficou pra valer foi o empadovo. Com versões a partir de R$ 38, o ovo salgado não saiu mais do cardápio. Na receita do confeiteiro John Santino, da John Delícias (@johndelicias), ele tentou adaptar as massas de quiche e empada para montar o ovo.

O Empadovo da John Delícias tem versões a partir de R$ 38

(Foto: Divulgação)

“É uma boa saída para atingir um público que não tão fã de chocolate, mas que não abre mão de curtir a Páscoa, por isso, existe sim uma boa procura. Tenho 26 ovos vendidos, fora os fechados em cima da hora”.

Nem tudo é chocolate

Se a inventividade dos ovos artesanais não tem limite, o interesse por aquele ovo que fica difícil imaginar que ele possa existir vem surpreendendo as grandes indústrias. No início do mês, a Cacau Show fez uma ação com um novo Ovo de Páscoa de Farofa. A postagem nas redes sociais alcançou quase 20 mil curtidas e mais de 1,8 mil comentários, o que chamou atenção da marca. Só que, na verdade, a versão do ovo de chocolate ao leite recheado de farofa era só uma pegadinha de 1 de abril.

“A brincadeira do 1º de abril despertou a curiosidade de muitas pessoas e percebemos a cada dia mais o quanto os sabores diferentes chamam a atenção. Inovação é muito importante para a Cacau Show. A cada ano buscamos o que existe de novidade e tendências em sabores e formatos no mundo para trazer para nossos consumidores. Nossa intenção é também ampliar o portfólio além do chocolate”, afirma a gerente de produtos, Ana Costa.

O interesse pelo Ovo recheado de Farofa se converteu em engajamento, como acrescenta o coordenador de Comunicação da Cacau Show, Victor Costa.

“O resultado foi incrível. Alcançamos excelentes números de engajamento e impulsionamos a ação com algumas páginas de memes, o que deu ainda mais ‘buzz’ (agitação) para a ação. Com a brincadeira, oferecemos frete grátis no site para os outros produtos”.

A Lacta é outra indústria que está atenta a essa demanda que vem surgindo. Esse ano - a marca que foi pioneira na criação do Sonho de Valsa, Diamante Negro e Bis - acrescentou tripla camada de recheio cremoso no sabor Oreo.

“O consumo de chocolate vem se expandindo e o consumidor, ao mesmo tempo, segue ampliando o consumo de diversos tipos de chocolate, em formatos e sabores”, pontua diretora de Marketing de Chocolates Mdlz Brasil, Fabiola Menezes.

As inovações não ficam só no sabor. “Outros produtos de sucesso são os ovos com brinde. Neste ano, trouxemos uma grande novidade para o brinquedo de Barbie, cuja boneca vem em três tons de pele”.

De acordo com levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), 2023 bateu recorde de lançamentos de produtos para a Páscoa, aumento de 9%.

“Esse recorde indica que é cada vez maior a preocupação das indústrias em trabalhar com criatividade no desenvolvimento de novas possibilidades de produtos para os consumidores”, analisa o presidente da Abicab, Ubiracy Fonsêca.

Dos 440 itens oferecidos pelas empresas associadas à entidade, 163 deles eram lançamentos resultantes de novos ingredientes, formatos, sabores e combinações. No último ano, a indústria produziu mais de 10 mil toneladas de ovos e produtos de Páscoa.