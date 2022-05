'Está bem melhor', comemora sobrinha de Reginaldo Holyfield

Um dia após ser internado, o ex-lutador Reginaldo Holyfield já está dando sinais de melhora. Ícone do boxe baiano, ele deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brotas na última terça-feira (10), com um quadro de anemia, pneumonia, diabetes e alteração da próstata. No mesmo dia, foi encaminhado ao Hospital Municipal de Salvador.

"Ele já está bem melhor, graças a Deus, se alimentando direitinho. Hoje, já tomou um copo de suco, de mingau. Como está muito magrinho, está comendo comidas batidas. Em breve, devem colocar uma sonda nele", disse uma sobrinha do ex-pugilista, Érica Andrade, que esteve com o ex-pugilista na tarde desta quarta-feira (11).

Lenda do boxe baiano, Holyfield está com 56kg, segundo Érica. A efeito de comparação, há sete anos, em 2015, quando fez a 'luta do século' contra o grande rival Luciano Todo Duro, o baiano estava pesando 30 kg a mais: 86 kg. Segundo a família, o ex-lutador sofre com diabetes e depressão.

"Depois que minha mãe, Maria de Lurdes, morreu, no dia 28 de outubro do ano passado, ele passou a ficar mais debilitado, triste. Acho que foi quando a depressão começou", disse Regina Célia, irmã de Holyfield.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, por meio de sua assessoria, que a família do ex-lutador não autorizou a divulgação de informações sobre o estado de saúde dele. Ainda não há previsão de alta médica.

Ícone do boxe e heroísmo

Reginaldo da Silva de Andrade, o Reginaldo Holyfield, foi o principal nome do boxe baiano por um longo período e, antes de Acelino 'Popó' Freitas, era ele quem dominava a modalidade no estado.

Ao longo de sua carreira, conquistou nada menos que seis títulos brasileiros, quatro sul-americanos, seis latinos, um hispânico e dois mundiais pela Federação Mundial de Boxe (FMB), entidade considerada de segundo escalão do mundo do pugilismo. Todos na categoria supermédio.

O baiano também ficou famoso por protagonizar uma das maiores rivalidades do esporte, contra o pernambucano Luciano Todo Duro. A rixa entre os dois dura mais de 20 anos, e é tão grande que virou filme: A Luta do Século (2016), do cineasta Sérgio Machado.

Holyfield no lançamento do filme A Luta do Século

(Foto: Mateus Pereira/GOVBA)

Além da carreira nos ringues, Holyfield também ficou conhecido por um ato heroico. Em 2011, viu sua residência, em Massaranduba, pegar fogo e, em questão de minutos, conseguiu salvar seus dois sobrinhos - Samuel, que tinha três anos na época, e Mariana, então com 12 anos.

Reginaldo atravessou a casa em busca das crianças, que tinham ficado encurraladas pelo fogo. Acabou sofrendo queimaduras de 1º e 2º graus, nas mãos e pernas.