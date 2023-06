'Esta turnê pode ser a última ao redor do mundo', diz Caetano Veloso em entrevista

O baiano Caetano Veloso pode encerrar suas turnês internacionais depois dos shows do disco "Meu Coco", que ele apresenta agora em cidades da América do Sul. Em entrevista ao jornal uruguaio El Observador, Caetano diz que essa pode ser sua última tour.

Embora tenha dito que cantar ainda lhe dá prazer, Caetano disse que pensa em parar com os shows fora do país. "Acho que esta turnê pode ser a última ao redor do mundo. Quero voltar a morar na Bahia e cantar lá todas as semanas. E quem quiser me ver e ouvir, que venha à minha terra", disse ele, que atualmente mora no Rio, mas costuma veranear em Salvador.

O cantor ainda foi questionado sobre o que lembra quando olha para trás em sua vida. "Gosto de pensar na casa da minha infância em Santo Amaro. Meus pais tão amorosos, meus irmãos, meus primos", conta. "E também a vida em Salvador, as praias, as cores muito intensas. Eu sabia que seria um artista ou um pensador", diz.

Caetano falou ainda de como é tocar com os filhos. "Acabei de ter uma longa conversa sobre música, e não só, com meu filho Zeca. O Tom é o mais lacônico, mas é o melhor de nós na guitarra. Moreno é sábio. Moreno é um sábio. Quando saí com os três pelo mundo cantando e tocando juntos, me senti profundamente feliz".