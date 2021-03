Estação Campo da Pólvora recebe exposição de poemas

A partir desta segunda-feira (22), a Estação Campo da Pólvora de Metrô vai receber a exposição Volteio: Só uma Parte, que reúne poesias de Felipe Neiva e ilustração de Alan Santos, com a produção de Caio Cruz. Os artistas propõem um passeio poético no qual o leitor-caminhante é parte essencial na construção-trajetória dessa experiência. O espectador pode escolher ler o poema na ordem indicada nos onze totens ou como achar conveniente, construindo a sua narrativa, como quem se perde numa trilha ou labirinto. “O poeta é: só uma parte. O poema é: só uma parte. A ilustração é: só uma parte. Sem o leitor... a poesia não se forma”, destacam.

A exposição também está disponível integralmente nas Exposições Virtuais, no site da CCR Metrô Bahia (www.ccrmetrobahia.com.br). A mostra tem visitação gratuita e integra o programa Vem pra Cá, agenda de eventos do metrô, que promove ações reforçando a pluralidade cultural, diversidade, inclusão e oferta de serviços durante todo o ano nas estações de metrô da cidade. Os artistas que tiverem interesse em participar do programa podem fazer contato através do e-mail vempraca.metrobahia@grupoccr.com.br. Neste momento, as ações contemplam apenas exposições de fotos, poesias e outras vertentes.