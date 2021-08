Estação de esgoto do Lucaia volta a funcionar após reparo na tubulação

A estação de esgoto do Lucaia voltou a funcionar nesta terça-feira (31), por volta de 4h, depois que foi concluído um reparo na tubulução em que passa o efluente que é bombeado para o emissário submarino do Rio Vermelho.

Foram quase 10 horas de trabalho virando a noite, para tentar interromper pelo menor tempo possível o funcionamento da estação. Durante o trabalho, diz a Embasa, foram adotadas medidas para diminuir os impactos na foz do Rio Lucaia e na faixa de praia do Rio Vermelho até o Farol da Barra. Agora, técnicos da empresa estão minotrando o funcionamneto da estação.

Os técnicos vão coletar amostras de água do mar na faixa de praia citada para fazer análises. Os resultados serão enviados ao Inema e servirão de base para entender a dimensão do impacto causado por essa parada de funcionamento da estação na região.

“A Embasa realiza monitoramento da qualidade da água das praias da faixa entre o Rio Vermelho e o Farol da Barra desde maio deste ano, quando a empresa viu a necessidade de parar a ECP do Lucaia para manutenção preventiva", diz o gerente socioambiental da empresa, Thiago Hiroshi. "A partir do trabalho de coleta e análise laboratorial realizado entre os dias 9 e 13 de agosto, os resultados aferidos indicaram que a influência da paralisação temporária da ECP foi observada de modo mais evidente apenas nas praias do Rio Vermelho e por um período de 48 horas após o retorno da operação do equipamento. No entanto, por precaução, estabelecemos como zona de alerta a faixa entre o Rio Vermelho e o Farol da Barra por um período de 72 horas. É importante também que a população se mantenha atenta aos boletins de balneabilidade emitidos pelo Inema, pois outras variáveis, como a chuva, por exemplo, podem afetar a qualidade da água do mar”, acrescenta.

Ontem, por conta da interrupção do serviço da estação de esgoto, a Embasa recomendou que o público evitasse as praias do Rio Vermelho até o Farol da Barra.