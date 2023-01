Estações de metrô em Salvador também têm segurança reforçada, diz governador

O reforço da segurança pública na Bahia ocasionado pelo ataque terrorista em Brasília se estendeu a ‘outros ambientes que não necessariamente são públicos’ em Salvador e no interior, segundo o governador Jerônimo Rodrigues (PT). O gestor não informou todos os locais contemplados, mas citou que, na capital, estações de metrô estão entre eles.

“A Lapa, estações de metrô... mas não só em Salvador: também tivemos esse cuidado com alguns municípios onde há riscos maiores”, disse Jerônimo durante coletiva no início da tarde desta segunda-feira (9).

Pela manhã, o governador se reuniu com autoridades dos órgãos de Segurança Pública e Justiça e com a Procuradoria-geral do Estado (PGE). “Estamos em contato direto com Brasília, tanto com a equipe do ministro [da Justiça e Segurança Pública, Flávio] Dino como também com o ministro Rui Costa, que têm nos ajudado bastante”, afirmou ele.

Rodrigues comentou ainda a reunião que teve com os demais 26 governadores, nesse domingo (8). “Chegamos a um alinhamento de que nós faremos um apoio à situação da agressão que as instituições receberam e, da mesma forma, tanto com o Executivo como o Supremo e o Congresso”, assegurou.

Ainda nesta segunda, o petista viaja a Brasília, onde se reunirá com os demais líderes estaduais e representantes dos Três Poderes. “Nós encontraremos lá o presidente do TJ [Tribunal de Justiça] e marcaremos um bate-papo, para entender como esses órgãos, com os Poderes, podem garantir, primeiro, o fortalecimento institucional”, falou.

Jerônimo Rodrigues informou que, além dos 70 policiais militares já enviados à capital federal, foi estabelecido, entre os governadores, que outros agentes podem ser direcionados a qualquer capital que necessite de reforço. “Se precisar, tanto o secretário [da SSP, Marcelo Werner, como o coronel Coutinho [da PM] sabem que nós vamos recrutar mais homens e mulheres.”