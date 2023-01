Estações e trens do metrô são pichados com nome de torcida organizada

Duas estações e trens do metrô foram vandalizados nesse domingo (29) antes do jogo entre Bahia e Vitória, que aconteceu na Arena Fonte Nova. Foram pichadas inscrições relacionadas à torcida organizada do Bahia, a Bamor.

As pichações aconteceram em duas paredes e em dois trens, nas estações Pirajá e Campo da Pólvora do Metrô. A CCR Metrô Bahia, que administra o sistema, emitiu uma nota de repúdio aos atos. "A CCR Metrô Bahia repudia energicamente o ato de vandalismo praticado contra trens e parte da estrutura das Estações Pirajá e Campo da Pólvora do Metrô, no início da tarde deste domingo".

Segundo a CCR, as câmeras de segurança das estações e dos trens registraram toda a movimentação e as imagens vão ser encaminhadas à polícia, para que os envolvidos sejam identificados. As pichações já foram removidas pelas equipes de limpeza da CCR.

A empresa lamentou o vandalismo. "A CCR Metrô Bahia reforça que o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas é um patrimônio público, ou seja, pertence à população e, por isso, é dever de todos preservá-lo. Esse tipo de atitude coloca pessoas em risco e pode atrasar ou interromper a prestação do serviço de transporte".